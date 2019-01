Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Tádzs Mahal biztonsági főnöke szerint a majmok gyakran attól is megijednek, ha csak meglóbálják előttük a csúzlijaikat.","shortLead":"A Tádzs Mahal biztonsági főnöke szerint a majmok gyakran attól is megijednek, ha csak meglóbálják előttük...","id":"20190126_Csuzlival_tartjak_tavol_a_majmokat_a_Tadzs_Mahalnal_mert_folyamatosan_zaklatjak_a_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c887c59-d841-4813-b6fd-33163539583f","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Csuzlival_tartjak_tavol_a_majmokat_a_Tadzs_Mahalnal_mert_folyamatosan_zaklatjak_a_turistakat","timestamp":"2019. január. 26. 10:52","title":"Csúzlival tartják távol a majmokat a Tádzs Mahalnál, mert folyamatosan zaklatják a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség határozata szerint azért nem Pintér Sándor belügyminiszter adott utasítást az MTVA fegyveres biztonsági őreinek, mert a saját főnökeik tették meg azt.","shortLead":"Az ügyészség határozata szerint azért nem Pintér Sándor belügyminiszter adott utasítást az MTVA fegyveres biztonsági...","id":"20190124_Ugyeszseg_A_kepviselok_teveostrommal_fenyegetoztek_negy_kepviselo_a_fegyveres_orokre_tamadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046cf366-d624-41e7-956b-289b9be4b33f","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Ugyeszseg_A_kepviselok_teveostrommal_fenyegetoztek_negy_kepviselo_a_fegyveres_orokre_tamadt","timestamp":"2019. január. 24. 15:35","title":"Ügyészség: A képviselők tévéostrommal fenyegetőztek, négy képviselő a fegyveres őrökre támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf38b31-be51-40fb-a0b9-1d37dd3a1adf","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem kötöttünk volna nagyobb összegű fogadást arra, hogy a spanyolok rákattannak a sörfürdőre. De nagyon bejött nekik.\r

\r

","shortLead":"Nem kötöttünk volna nagyobb összegű fogadást arra, hogy a spanyolok rákattannak a sörfürdőre. De nagyon bejött...","id":"20190125_Sor_a_kadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbf38b31-be51-40fb-a0b9-1d37dd3a1adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590fb06d-0191-45c8-9a11-60cb1b9c54b6","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Sor_a_kadban","timestamp":"2019. január. 25. 14:54","title":"Sör a kádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.","shortLead":"Nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a Magyar Tudományos Akadémia dolgozói.","id":"20190124_Ketszaz_MTA_dolgozo_koveteli_Palkovicstol_hagyja_beken_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2777ae-9f8a-467d-98e9-330e48e6c242","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Ketszaz_MTA_dolgozo_koveteli_Palkovicstol_hagyja_beken_oket","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Kétszáz MTA-dolgozó követeli Palkovicstól, hagyja békén őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke beszélt.","shortLead":"Erről a Civil Összefogás Fórum (CÖF) elnöke beszélt.","id":"20190125_Iden_nem_terveznek_Bekemenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39cdbe8-878d-45b8-bb1f-fa72e65f2d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52bcc7d-bd91-4fc5-9458-45f2304682b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Iden_nem_terveznek_Bekemenetet","timestamp":"2019. január. 25. 05:44","title":"Idén nem terveznek Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő kormányok kezét. A Magyar Rádió reggeli műsorában a miniszterelnök beszélt arról is, az NGO-k támogatásával Soros György tervének 6. pontját hajtaná végre az EU. Andy Vajna halála után a műsorvezető gyakorlatilag bocsánatkérést várt el azoktól, akik bírálták Orbán korábbi döntését. ","shortLead":"A családok védelméről szóló konzultáció nem minden eleme lesz kétharmados, Orbán nem akarja nagyon megkötni a következő...","id":"20190125_Orban_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dccca76-6fee-4029-9857-c0cfa473511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b936543-a037-47e4-8fec-6a95a8215e05","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_konzultacio","timestamp":"2019. január. 25. 07:43","title":"Orbán: \"Nehéz nép a mienk, a közeg ritkán inspirál sikerre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074f84f1-94f3-4350-811d-b68707bc84bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A berlini képviselőház csütörtökön szavazta meg a vonatkozó indítványt. Berlin az első német szövetségi tartomány, ahol nem kell nőnapon munkába menni. ","shortLead":"A berlini képviselőház csütörtökön szavazta meg a vonatkozó indítványt. Berlin az első német szövetségi tartomány, ahol...","id":"20190124_Berlin_munkaszuneti_nappa_nyilvanitotta_a_nemzetkozi_nonapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074f84f1-94f3-4350-811d-b68707bc84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8382411-7c85-4f1f-a7de-11c6276643f4","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Berlin_munkaszuneti_nappa_nyilvanitotta_a_nemzetkozi_nonapot","timestamp":"2019. január. 24. 20:29","title":"Berlin munkaszüneti nappá nyilvánította a nemzetközi nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely előtt azután évtizedekig kígyóztak a sorok a finomságokért. A Ziegler-ostya a szocialista állam maszek-averziója mellett is kisipari termékként tudott fennmaradni, mert nemcsak az egyszeri munkások, hanem a Központi Bizottság tagjai is ezt szerették ropogtatni – már ha jutott nekik belőle. ","shortLead":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely...","id":"20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb178b51-2cb3-4694-8371-6ab27b0c8cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","timestamp":"2019. január. 25. 11:20","title":"Ingyen adják a receptet, mégsem tud más ilyen ostyát sütni - a Zieglereknél jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]