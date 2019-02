Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el, egy sportoló mindennapjain keresztül mutatva be a lélegzetelállító környezetet.","shortLead":"Új videóval bővült az Apple „Shot on iPhone” gyűjteménye. a háromperces klip a csendes-óceáni Szaomába kalauzol el...","id":"20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a26a22a-9383-4488-a187-55376466ab3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479388e3-8f89-4b1b-8531-b1b13f1e26d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_ujabb_shot_on_iphone_video_szaoma","timestamp":"2019. február. 04. 21:03","title":"Meggyőzni a hezitálókat: újabb videóval mutatja az Apple, mire képes az iPhone Xs kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly mellé 5,86 százalékos ingatlanpiaci hozam társul.","shortLead":"Még tart a fellendülés az ingatlanpiacon, de kiadási céllal egyre kevésbé éri meg lakást vásárolni, a keresleti túlsúly...","id":"20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556af01-e5db-4e5e-b268-a8a08846ba5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190205_Ingatlanpiac_a_kiadasban_egyre_kisebb_az_uzlet_de_az_aremelkedesben_meg_lehet_bizni","timestamp":"2019. február. 05. 09:48","title":"Ingatlanpiac: a kiadásban egyre kisebb az üzlet, de az áremelkedésben még lehet bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új elmélet igyekszik magyarázattal szolgálni az első ismert csillagközi égitest, az Oumuamua létrejöttéről. ","shortLead":"Új elmélet igyekszik magyarázattal szolgálni az első ismert csillagközi égitest, az Oumuamua létrejöttéről. ","id":"20190205_oumuamua_csillagkozi_ustokos_hulladekfelho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bc25ef-7e0a-4d05-a810-dc34aeb50688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_oumuamua_csillagkozi_ustokos_hulladekfelho","timestamp":"2019. február. 05. 17:33","title":"Szétesett csillagközi üstökös maradványa lehet a hosszúkás Oumuamua","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dátumot sem mondott a jegybankelnök, amikor az euróbevezetésről beszélt, de annyi biztos, hogy nem a közeli jövőben lesz eurónk.","shortLead":"Dátumot sem mondott a jegybankelnök, amikor az euróbevezetésről beszélt, de annyi biztos, hogy nem a közeli jövőben...","id":"20190204_Matolcsy_A_kovetkezo_evtizedekben_lesz_magyar_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c91ce0-9248-4fa3-ac37-813c71c40ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b179ae-4c36-4bac-be17-621e34b66360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Matolcsy_A_kovetkezo_evtizedekben_lesz_magyar_euro","timestamp":"2019. február. 04. 11:01","title":"Matolcsy: A következő évtizedekben lesz magyar euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b517458-33c4-4f3a-a0fd-0ad19d3a93bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A legjobban a 150 éves Zeneakadémia félti az önállóságát, de a többieknek sincs ínyére az átalakítás, amelyről öt éve már egy belső minisztériumi vizsgálat is bebizonyította, hogy nemcsak értelme nem lenne, de haszon helyett inkább károkat okozna. ","shortLead":"A legjobban a 150 éves Zeneakadémia félti az önállóságát, de a többieknek sincs ínyére az átalakítás, amelyről öt éve...","id":"20190204_Leporolta_a_kormany_a_regi_a_tervet_hogy_osszevonja_a_muveszegyetemeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b517458-33c4-4f3a-a0fd-0ad19d3a93bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3349b3-3aa7-40f8-b58b-a266ec0955e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Leporolta_a_kormany_a_regi_a_tervet_hogy_osszevonja_a_muveszegyetemeket","timestamp":"2019. február. 04. 06:30","title":"Jöhet a BÖSZME: újra nekifutna a kormány a művész-egyetemek összevonásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1237fa05-485b-4768-ac28-3b1b1ff6042c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Az új városligeti múzeumok közül a legnagyobb sikert a Néprajzi Múzeum terve aratta. Ferencz Marcel építész elmagyarázta, hogyan képviselheti ez a ház a béke építészetét, és mit keres egy norvég kesztyűminta a múzeum oldalán.","shortLead":"Az új városligeti múzeumok közül a legnagyobb sikert a Néprajzi Múzeum terve aratta. Ferencz Marcel építész...","id":"20190205_ferencz_marcel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1237fa05-485b-4768-ac28-3b1b1ff6042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51e3c18-3598-4978-9130-1c2764a4e7a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_ferencz_marcel","timestamp":"2019. február. 05. 14:40","title":"\"Ott is van, meg nincs is\" – így látja magyar tervezője a világ legjobb középületét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","shortLead":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","id":"20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d43a3f-b4e4-489d-9a19-69be3ff6f02d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. február. 05. 07:38","title":"Már a címlapon hirdetik: a G-nap évfordulóján vált nevet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]