[{"available":true,"c_guid":"ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet spórolhat meg egy átlagos háztartásban évente.","shortLead":"Három év után mutatta be új, továbbfejlesztett zuhanyrózsáját az amerikai Nebia nevű cég, ami több tízezer liter vizet...","id":"20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef285b98-b079-4b27-a133-d7846cba73de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf4f240-f040-4d39-8588-3cd007e911f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nebia_spa_shower_2_zuhanyfej_zuhanyrozsa_tim_cook_eric_schmidt_vizszamla_sporolas","timestamp":"2019. február. 13. 09:03","title":"Sokat spórolhat a vízszámlán az újfajta zuhanyfejjel, amit még Tim Cook is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan részletes tájékoztatást is közzétesz a kormány, ám a vállalkozásokat arra figyelmeztetik: mindenképpen készüljenek fel arra, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az EU-ból.","shortLead":"Hamarosan részletes tájékoztatást is közzétesz a kormány, ám a vállalkozásokat arra figyelmeztetik: mindenképpen...","id":"20190213_Felebredt_a_kormany_keszulnek_a_no_deal_Brexit_negativ_hatasait_kezelo_jogszabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678b06-bffa-45fd-addf-2a29bbe13b65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Felebredt_a_kormany_keszulnek_a_no_deal_Brexit_negativ_hatasait_kezelo_jogszabalyok","timestamp":"2019. február. 13. 10:09","title":"Felébredt a kormány: készülnek a no deal Brexit negatív hatásait kezelő jogszabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0346fc98-4f04-43f2-80d8-c9261af910e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az allergiás tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, így aki tavaly két hétnél tovább szenvedett orrfolyástól, tüsszögéstől vagy szemviszketéstől, annak tanácsos az allergiás panaszok jelentkezése előtt vagy később, a tünetek lecsengése után elvégeztetnie a vizsgálatot.","shortLead":"Az allergiás tünetek időszakában nem javasolt bőrpróbát végeztetni, így aki tavaly két hétnél tovább szenvedett...","id":"20190213_Allergiaszezon_pollen_tunetek_vizsgalat_orvos_antihisztamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0346fc98-4f04-43f2-80d8-c9261af910e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8168e51-1b36-4596-bef8-f86b98740a7b","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Allergiaszezon_pollen_tunetek_vizsgalat_orvos_antihisztamin","timestamp":"2019. február. 13. 14:04","title":"Néhány héten belül indul a tavaszi allergiaszezon: ezekre érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba csütörtökön.","shortLead":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba...","id":"20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4de224-ede8-4c87-8d16-62e98015926b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","timestamp":"2019. február. 12. 17:37","title":"Megint füstölni fog a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies erényeinek elismerését\".","shortLead":"Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé a volt esztergomi érsek \"hősies...","id":"20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb654bbb-6142-4c91-91bc-53ed60f11ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadad396-7a02-4443-859c-86cf354f6234","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Egy_lepessel_kozelebb_kerult_a_boldogga_avatashoz_Mindszenty_Jozsef_biboros","timestamp":"2019. február. 13. 15:15","title":"Egy lépéssel közelebb került a boldoggá avatáshoz Mindszenty József bíboros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyugtatják a felvételizőket és az egyetemistákat: hiába lesz egy alapítványé a Corvinus, nem kell majd mindenkinek fizetni az oktatásért.","shortLead":"Nyugtatják a felvételizőket és az egyetemistákat: hiába lesz egy alapítványé a Corvinus, nem kell majd mindenkinek...","id":"20190212_Lehet_ingyen_tanulni_a_Corvinuson_jovore_is__igerte_a_kancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b1296-9148-41e0-a8ea-9ec2ea90b7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Lehet_ingyen_tanulni_a_Corvinuson_jovore_is__igerte_a_kancellar","timestamp":"2019. február. 12. 11:25","title":"Lehet ingyen tanulni a Corvinuson jövőre is – ígérte a kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kapcsolat élő és folyamatosan változó rendszer. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy a párkapcsolatunk éppen milyen fázisban van, könnyebben elkerülhetjük a buktatókat, és nem lepődünk meg a változásoktól. ","shortLead":"Egy kapcsolat élő és folyamatosan változó rendszer. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy a párkapcsolatunk éppen milyen...","id":"20190213_Tisztaban_van_a_parkapcsolata_szakaszaival_Igy_nem_eri_meglepetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb7da-fedb-4b86-8e55-2923b38e621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d043767-ec13-4017-ad30-7b1878744aa0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190213_Tisztaban_van_a_parkapcsolata_szakaszaival_Igy_nem_eri_meglepetes","timestamp":"2019. február. 13. 13:15","title":"Tisztában van a párkapcsolata szakaszaival? Így nem éri meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","shortLead":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","id":"20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d9bd2-6e6f-4d5c-9dfe-5ac3efeb9495","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","timestamp":"2019. február. 12. 20:55","title":"Kifizeti Sala vételárát a Cardiff, ha kötelezi őket a szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]