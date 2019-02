Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást.","shortLead":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni...","id":"20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a03e9-f224-4597-be7d-b8dbdd0d6edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","timestamp":"2019. február. 14. 12:35","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőre a legjobb nyolc között a világranglista hetedik helyezettje, Nisikori Kej vár.\r

","shortLead":"A magyar teniszezőre a legjobb nyolc között a világranglista hetedik helyezettje, Nisikori Kej vár.\r

","id":"20190214_fucsovics_marton_tenisz_rotterdam_negyeddonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856644fc-6969-4a04-91fd-62a636f8f97a","keywords":null,"link":"/sport/20190214_fucsovics_marton_tenisz_rotterdam_negyeddonto","timestamp":"2019. február. 14. 23:38","title":"Már negyeddöntőben Fucsovics Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik felelőse pedig megszólalt az ügyben, hogy a kormány visszavonta a számlákat a brüsszeli csomagból.\r

\r

","shortLead":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik...","id":"20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe8556-cd16-4d23-b6ae-e6f309e22fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","timestamp":"2019. február. 14. 07:24","title":"Elios-botrány: eltűnt Jávor feljelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos felesége lett. Most, hogy a dzsihadista terrorszervezetet nagyrészt felszámolták, gyereke érdekében hazatérne. ","shortLead":"A most 19 éves Shamima Begum két barátnőjével négy éve szökött Londonból Szíriába, ahol egy holland ISIS-harcos...","id":"20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b8683b-098a-46b2-9ebc-c527f54750d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_iszlam_allam_dzsihadista_terrorszervezet_shamima_begum_sziria_nagy_britannia","timestamp":"2019. február. 14. 13:40","title":"Nem bánta meg a brit diáklány, hogy csatlakozott az Iszlám Államhoz, de azért hazamenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"80 éves volt. ","shortLead":"80 éves volt. ","id":"20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b916dc96-791c-45a0-9ec0-2136bc8d1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ebaf81-9530-4729-95a7-cd2e2d5e5f46","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Meghalt_Tandori_Dezso","timestamp":"2019. február. 13. 15:48","title":"Meghalt Tandori Dezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A romló adatokat a WHO szerint komoly részben az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett országokban is jelentkezik.","shortLead":"A romló adatokat a WHO szerint komoly részben az oltásellenesség terjedése okozza, ezért a visszaesés a fejlett...","id":"20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f233ad2-9fc1-4e7c-be6f-a78901036fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_50_szazalekkal_nott_a_kanyaros_megbetegedesek_szama_a_fejlett_orszagokban_is","timestamp":"2019. február. 15. 10:36","title":"50 százalékkal nőtt a kanyarós megbetegedések száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d824ef-da54-4d11-95ea-d653725e4d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akciósorozatba kezd a Momentum Mozgalom a Magyar Tudományos Akadémia védelmében – ennek részleteit csütörtökön sajtótájékoztatón jelentették be.","shortLead":"Akciósorozatba kezd a Momentum Mozgalom a Magyar Tudományos Akadémia védelmében – ennek részleteit csütörtökön...","id":"20190214_MTAugy_orszagszerte_letakarjak_Szechenyi_szobrait_a_momentumosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d824ef-da54-4d11-95ea-d653725e4d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1a8cb0-9e3c-4569-a83c-41ac4c426cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_MTAugy_orszagszerte_letakarjak_Szechenyi_szobrait_a_momentumosok","timestamp":"2019. február. 14. 16:49","title":"MTA-ügy: országszerte letakarják Széchenyi szobrait a momentumosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","shortLead":"A Ferencvárosi Torna Club újjáalakította 1957-ben megszűnt gyorskorcsolya-szakosztályát, és rögtön nagy neveket igazolt.","id":"20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8797abd-fc86-41d3-865d-578df52b2068","keywords":null,"link":"/sport/20190213_liu_shaolin_sandor_liu_shaoang_short_track","timestamp":"2019. február. 13. 14:54","title":"Olimpiai bajnokokat igazolt az FTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]