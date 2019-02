Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","shortLead":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","id":"20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cd975-0a43-4a20-b67b-3386ad732369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","timestamp":"2019. február. 15. 09:11","title":"A dohánylobbi győzött, maradnak a márkázott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás résztvevői.



","shortLead":"Hogyan ihlet meg a kortárs képzőművészet egy színházi embert? Erre kaptak választ csütörtökön a Bukta Imre-kiállítás...","id":"20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f3874d-1d1a-4e5d-8c2c-7502d1d4febd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399968e5-eab5-4b59-8f28-2d7f285e0b6c","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Pinter_Bela_es_Bukta_Imre_talalkozasaval_hosszabbodik_meg_a_Nalunk_videken_cimu_kiallitas","timestamp":"2019. február. 15. 16:09","title":"Pintér Béla Petőfit is szavalt a Bukta-tárlaton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén nem kell félteni a hidegtől.","shortLead":"Idén nem kell félteni a hidegtől.","id":"20190215_Megjott_az_elso_golya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af1a05a-dce5-46ba-bc66-0e711125ea8a","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Megjott_az_elso_golya","timestamp":"2019. február. 15. 12:55","title":"Megjött az első gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok Montana államban, most egy ugyancsak a jég miatt életveszélybe került sast mentettek meg Michiganben. A mentőakcióról videói is készült. Leszarom, ha meghalok, akkor meghalok." Komoly visszhangot váltott ki anno a forgalommal szemben autózó srác videója. Bálint ügyében, aki életveszélyesen közlekedett és ki is posztolta – videó ","shortLead":"Kerékgyártó István a 2010-es évek Magyarországáról ad kíméletlen látleletet a Hurok című darabjában. Szerinte az elmúlt...","id":"20190214_Egy_szuk_elit_es_a_haverjai_vilagaban_elunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbeb21b-3c74-48eb-9e32-de245ed7cfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961adbff-7a2f-4bb2-95dd-80b1a83adc18","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_szuk_elit_es_a_haverjai_vilagaban_elunk","timestamp":"2019. február. 14. 13:34","title":"„Egy szűk elit és a haverjai világában élünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ac7cf-2467-4a38-ad88-58572c61583e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az írót fej-nyaki rákkal kezelték, sugárterápiát kapott, a legutóbbi kontrollvizsgálata eredménye azonban már negatív lett. ","shortLead":"Az írót fej-nyaki rákkal kezelték, sugárterápiát kapott, a legutóbbi kontrollvizsgálata eredménye azonban már negatív...","id":"20190215_Rakbetegsegerol_vallott_Grecso_Krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ac7cf-2467-4a38-ad88-58572c61583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993b9f2-723f-425d-a6a4-ce62b26b381f","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Rakbetegsegerol_vallott_Grecso_Krisztian","timestamp":"2019. február. 15. 21:34","title":"Rákbetegségéről vallott Grecsó Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]