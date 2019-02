Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég lenni. Majd megmagyarázta a történteket.","shortLead":"A rapper kijött az elvonóról, meghívták a rádiós műsorba. De nem vette fel a telefont. Így nem tudott telefonos vendég...","id":"20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54674fa2-409b-4e60-b562-931654850417","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Sebestyen_Balazseknal_vendegeskedett_volna_Curtis_de_elfelejtette","timestamp":"2019. február. 20. 11:17","title":"Sebestyén Balázséknál vendégeskedett volna Curtis, de elfelejtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter (független) polgármester és Kis Andrea (MSZP) alpolgármester és a Jobbik képviselője nemmel szavazott, egy szocialista képviselő tartózkodott.","shortLead":"A költségvetés tervezetét a közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-frakció tagjai támogatták, Márki-Zay Péter...","id":"20190219_marki_zay_peter_polgarmester_hodmezovasarhely_koltsegvetes_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1181ccef-74a5-4e4d-bb76-4bb0128932cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_marki_zay_peter_polgarmester_hodmezovasarhely_koltsegvetes_kozgyules","timestamp":"2019. február. 19. 15:40","title":"Márki-Zay nemet mondott rá, mégis elfogadták Hódmezővásárhely költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","shortLead":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","id":"20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c54aa-a290-4081-acca-be2169065600","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","timestamp":"2019. február. 19. 18:32","title":"Beszakad a hőmérséklet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","shortLead":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","id":"20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233685c2-e4c0-47c2-9972-12e1aa2d10ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","timestamp":"2019. február. 20. 20:09","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Magyar Telekom bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése.","shortLead":"Nem maradt elég szakember, több területen is problémákat okozhat az állami bürokrácia csökkentése.","id":"20190219_Tul_sok_embert_rugtak_ki_a_nagy_allami_leepitesben_tobb_szolgaltatas_is_akadozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cfb269c-acb7-4b64-a050-cc134cf68882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b382b27-f409-4897-bc70-46e4bc8ed25f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_Tul_sok_embert_rugtak_ki_a_nagy_allami_leepitesben_tobb_szolgaltatas_is_akadozik","timestamp":"2019. február. 19. 06:11","title":"Túl sok embert rúgtak ki a nagy állami leépítésben, több szolgáltatás is akadozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","shortLead":"Hamis forgalmi engedéllyel, rendszámmal és átütött alvázszámmal próbáltak a határon átvinni egy luxusautót.","id":"20190219_lopott_range_rover_kelbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59d2715-e576-4b68-8e96-ea5fb33191cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f803407d-e7ce-4c82-a0bd-f9c1cabcf19b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_lopott_range_rover_kelbia","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Hogy örült volna valaki ennek a Range Rovernek, csakhogy lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","shortLead":"Még január végén esett egymásnak a két férfi, miután a taxis egy buszmegállóba parkolt.","id":"20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294e6c8d-17de-42aa-9c07-c19565f2e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6ded3-cd96-460f-a4d6-8187d30b34fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_taxis_buszsofor_verekedes_kozlekedesi_konfliktus_kihallgatas_rendorseg_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 20. 07:25","title":"Gyanúsított lett az egymással pofozkodó taxis és buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]