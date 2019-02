Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós támogatást is kaphatnak a digitális technológiákhoz kapcsolódó tanfolyamok résztvevői. A cél, hogy megőrizzék a bécsiek munkaerőpiaci versenyképességét.","shortLead":"Digi-Winner címmel ötmillió eurós támogatási programot indítottak Bécsben, amelynek keretében akár ötezer eurós...","id":"20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8441e0-c7ad-4d34-b3be-6223a7dbeeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d9cea-57a3-47f1-8e1e-bf24dfd8b11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_becs_digi_winner_program_tanfolyamok_tamogatas","timestamp":"2019. február. 20. 11:03","title":"Így is lehet: fejenként 1,5 millió forintot is kaphatnak Bécsben azok, akik tanfolyamra mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni felelőtlenség, a kinti magyarok és családjuk élete a tét – és a kormány amúgy is beszélt az akcióról korábban.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnökségi államtitkár szerint a venezuelai kimenekített magyarok ügyéből \"kampánytémát\" csinálni...","id":"20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c09f22-2fc9-4c40-a6ea-3df14a9a15d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58d9bb-6411-43b4-b082-8852c014436b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_magyarok_Orban_Balazs_szerint_a_nyilvanossag_regota_tudott_az_ugyrol","timestamp":"2019. február. 21. 14:19","title":"Venezuelai magyarok: Orbán Balázs szerint a nyilvánosság régóta tudott az ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább is lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel, melyekbe már az újfajta wifi-technológiát szerelik. Az első ilyen készülékek már kaphatók, a következő hónapokban pedig fokozottan érdemes odafigyelni, és jól választani.","shortLead":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább is lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel...","id":"20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25edbe5-7e0c-4ab3-a1b5-fda32e319fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","timestamp":"2019. február. 22. 09:03","title":"Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett készüléke, az Mi 9. Több mint beszédes eredmény született.","shortLead":"A megbízható méréseiről ismert DxOMark megvizsgálta, hogyan teljesít képalkotás terén a Xiaomi frissen bejelentett...","id":"20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95fd59b9-b7cc-4791-9600-e3ec568ba75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035369b7-24d3-4de6-97dc-8d95b6b898b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_xiaomi_mi_9_dxomark_iphone_xs_max_huawei_mate_20pro_p20pro","timestamp":"2019. február. 20. 16:03","title":"Az igen: a Xiaomi új telefonja videózásban a Huawei legjobb mobilját is veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","shortLead":"A minden korábbi sportautónál sokkal erősebbnek ígért Devel Sixteent nem lehet csak úgy hirtelen megvásárolni.","id":"20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2980686-ac1c-43e4-a252-78633902e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39bc0-a30c-4f06-8480-1a695f043e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_5000_loeros_az_uj_hiperauto_de_2_evet_kell_ra_varni_ha_most_megrendeljuk","timestamp":"2019. február. 21. 08:21","title":"5000 lóerős az új hiperautó, de 2 évet kell rá várni, ha most megrendeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csabát keresi a magyar rendőrség egy tavaly őszi újpalotai gyilkosság miatt, Belgrádban januárban ölt, a holland rendőrség pedig most azonosította be egy tavaly nyári amszterdami éttermi lövöldözés kapcsán.","shortLead":"Dér Csabát keresi a magyar rendőrség egy tavaly őszi újpalotai gyilkosság miatt, Belgrádban januárban ölt, a holland...","id":"20190220_Hollandiaban_is_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkos_Der_Csaba_gyilkolhatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6868ca-6c34-45ab-a9a3-459f84f5bcdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Hollandiaban_is_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkos_Der_Csaba_gyilkolhatott","timestamp":"2019. február. 20. 09:57","title":"Hollandiában is a rettegett szerbiai magyar bérgyilkos, Dér Csaba ölhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt átutalták a férfi özvegyének.","shortLead":"A pénzt átutalták a férfi özvegyének.","id":"20190220_Kollegium_tuz_Raday_utcai_kollegium_frfi_csalad_gyujtes_MRE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e4598-f935-459b-b814-047ff72e1e80","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Kollegium_tuz_Raday_utcai_kollegium_frfi_csalad_gyujtes_MRE","timestamp":"2019. február. 20. 12:58","title":"Több mint 37 millió forint gyűlt össze a kollégiumtűzben elhunyt férfi családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe202e7-d95d-45e5-9d40-391759ece609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt olyan rendezvény, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával.","shortLead":"Volt olyan rendezvény, amin csak néhányan fociztak egy gumilabdával.","id":"20190221_Hadhazy_szerint_kamu_sportnapokra_vertek_el_tobb_szaz_millio_unios_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe202e7-d95d-45e5-9d40-391759ece609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbde8b3f-7164-49a3-aaf3-b7530dc6c3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Hadhazy_szerint_kamu_sportnapokra_vertek_el_tobb_szaz_millio_unios_penzt","timestamp":"2019. február. 21. 20:36","title":"Hadházy szerint kamu sportnapokra vertek el több száz millió uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]