[{"available":true,"c_guid":"f3fbc63f-5687-4fd1-92b3-5e26327213b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hatóság szeme láttára vitte el a KEG vagyonát a szlovák nagytulajdonosa. Az ügyleten nemcsak 2200 kisrészvényes, hanem az állam is veszített.","shortLead":"Több hatóság szeme láttára vitte el a KEG vagyonát a szlovák nagytulajdonosa. Az ügyleten nemcsak 2200 kisrészvényes...","id":"20190222_2200_kisreszvenyes_bukhat_a_KozepEuropai_Gazterminal_vagyonanak_kimentesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3fbc63f-5687-4fd1-92b3-5e26327213b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e53117-8d28-4821-bc69-a799f1902b3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_2200_kisreszvenyes_bukhat_a_KozepEuropai_Gazterminal_vagyonanak_kimentesen","timestamp":"2019. február. 22. 09:33","title":"2200 kisrészvényes bukhat a Közép-Európai Gázterminál vagyonának kimentésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","shortLead":"A festői szépségű kisvárosban ezeknek az autósoknak meglehetősen furcsa helyre sikerült leparkolniuk.","id":"20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69c4b1e5-cb4e-4f2f-9a73-d6d0ad838e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74c8937-a6a5-4be7-924d-e88d720b54ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_a_nap_fotoi_a_szentendrei_korforgalom_ami_vonzza_a_parkolo_autokat","timestamp":"2019. február. 22. 06:41","title":"A nap fotói: a szentendrei körforgalom, ami vonzza a parkoló autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f636e-bfb3-4e80-bc29-136de71d188b","c_author":"Szent-Iványi István","category":"itthon","description":"Aki a veszélyes időkben a senkiföldjén ténfereg, az könnyen találhatja magát a barát és ellenség kereszttüzében.","shortLead":"Aki a veszélyes időkben a senkiföldjén ténfereg, az könnyen találhatja magát a barát és ellenség kereszttüzében.","id":"20190222_SzentIvanyi_Istvan_Szep_uj_vilag_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=993f636e-bfb3-4e80-bc29-136de71d188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a1bef-b1c5-4a29-a12e-c93449296605","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_SzentIvanyi_Istvan_Szep_uj_vilag_","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Szent-Iványi István: Szép új világ ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semjén Zsolttal együtt közös nyilatkozatot írtak alá a kárpát-medencei magyar pártok egy közös néppárti fellépésről, többek közt arról, hogy az EU segítsen abban, hogy a magyarok ne menjenek el a szülőföldjükről.\r

\r

","shortLead":"Semjén Zsolttal együtt közös nyilatkozatot írtak alá a kárpát-medencei magyar pártok egy közös néppárti fellépésről...","id":"20190222_Segitse_az_EU_hogy_a_magyarok_ne_menjenek_nyugatra_dolgozni__kozos_karpatmedencei_nyilatkozat_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aca5a12-e31f-451f-b6f0-552812e6b432","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Segitse_az_EU_hogy_a_magyarok_ne_menjenek_nyugatra_dolgozni__kozos_karpatmedencei_nyilatkozat_szuletett","timestamp":"2019. február. 22. 20:18","title":"Segítse az EU, hogy a magyarok ne menjenek nyugatra dolgozni - közös kárpát-medencei nyilatkozat született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","shortLead":"A munkatársak egy részét át is helyezték az Echo Tv székházába, más részüket rendelkezési állományba helyezték. ","id":"20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48d3070e-4c4b-4c38-8d8e-8d08c3b8f65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db5faf-1432-44fb-99c2-34a2d8d823ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Az_Echo_TVben_keszul_pentektol_a_Hir_TV_hiradoja","timestamp":"2019. február. 21. 16:36","title":"Az Echo Tv-ben készül péntektől a Hír Tv híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbd9b58-bd17-47d1-8d7e-80047cc34a84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pozsonyi tüntetésen a hidegvérrel meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak édesapja is megjelent.","shortLead":"A pozsonyi tüntetésen a hidegvérrel meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak édesapja is megjelent.","id":"20190221_Kuciakgyilkossag_36_szlovak_varosban_tuntettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbd9b58-bd17-47d1-8d7e-80047cc34a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578d3fe3-59a0-44c1-8fc3-ca66ccba7d82","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Kuciakgyilkossag_36_szlovak_varosban_tuntettek","timestamp":"2019. február. 21. 20:59","title":"Kuciak-gyilkosság: 36 szlovák városban tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c10a57-ad91-4e64-99fe-cd20e5da7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az első magánholdjáró, illetve inkább holdonálló.","shortLead":"Elindult az első magánholdjáró, illetve inkább holdonálló.","id":"20190222_Video_igy_lottek_fel_a_Bibliat_a_Holdra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c10a57-ad91-4e64-99fe-cd20e5da7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f6173-afb5-48fe-9a0f-4e3d1db6b312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Video_igy_lottek_fel_a_Bibliat_a_Holdra","timestamp":"2019. február. 22. 10:57","title":"Videó: így lőtték fel a Bibliát a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","shortLead":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","id":"20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194a0866-2b77-488c-b224-722324f8d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","timestamp":"2019. február. 22. 08:49","title":"2600 újságírót várnak a Trump-Kim csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]