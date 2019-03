Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","shortLead":"Felmásztak a magaslesre, onnan hívták a rendőröket. ","id":"20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a157d68-c71e-434a-9ef6-65e26e056e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc5d96a-0aaa-4d3c-8ee8-534ef40f1990","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Kislanyaival_tevedt_el_egy_edesanya_a_Bakonyban","timestamp":"2019. március. 11. 16:48","title":"Kislányaival tévedt el egy édesanya a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke a diáklány ellen. Pont annyira jött be, mint múlt héten az Origónak: semennyire. Az ítélet nem jogerős, már csak az eredeti karaktergyilkos anyagot közlő Ripost elleni per van hátra.","shortLead":"A Lokál is azzal próbálta menteni a menthetetlent, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és...","id":"20190311_Ujabb_bukta_a_birosagon_Nagy_Blanka_a_bukasarol_cikkezo_Lokal_ellen_is_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a87e2e-4528-4eaa-9537-5dc7f6f720bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ujabb_bukta_a_birosagon_Nagy_Blanka_a_bukasarol_cikkezo_Lokal_ellen_is_nyert","timestamp":"2019. március. 11. 16:12","title":"Újabb bukta a bíróságon: Nagy Blanka a bukásáról cikkező Lokál ellen is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről.","shortLead":"Egy vecsési ház padlásán fogták el azt a két fiatalt, akik előző héten elloptak egy újszülött pónit Pestszentlőrincről.","id":"20190310_Elkaptak_Vecsesen_a_ponitolvajokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3726e7a-1813-41a0-b3cf-afa3430c9d4c","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Elkaptak_Vecsesen_a_ponitolvajokat","timestamp":"2019. március. 10. 22:19","title":"Elkapták Vecsésen a pónitolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7ff86-058a-4e63-abb1-54b9775113e2","c_author":"Köves Slomó","category":"velemeny","description":"Köves Slomó válasza Tóta W. Árpádnak és a HVG munkatársának viszontválasza. ","shortLead":"Köves Slomó válasza Tóta W. Árpádnak és a HVG munkatársának viszontválasza. ","id":"201910_szubkulturak_esete_akovetkezetesseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7ff86-058a-4e63-abb1-54b9775113e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ed23c-00be-4919-ac85-728c67296cd1","keywords":null,"link":"/velemeny/201910_szubkulturak_esete_akovetkezetesseggel","timestamp":"2019. március. 10. 09:30","title":"Ki tolja a nácik szekerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"22,2 milliárdért végeznek földmunkákat a területen. ","shortLead":"22,2 milliárdért végeznek földmunkákat a területen. ","id":"20190311_Tobb_mint_20_milliardos_megbizast_kapott_Garancsi_a_leendo_BMWgyar_teruleten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bf332a-b361-4ab4-b5ac-0f1148266d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf85c53-ef51-45b6-8a4d-c8ebda677e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Tobb_mint_20_milliardos_megbizast_kapott_Garancsi_a_leendo_BMWgyar_teruleten","timestamp":"2019. március. 11. 17:36","title":"Több mint 20 milliárdos megbízást kapott Garancsi a leendő BMW-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A változó kamatozású lakáshitelek gyakorlatilag eltűntek, miközben ritka sok hitelt vesznek fel a lakásvásárlók.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshitelek gyakorlatilag eltűntek, miközben ritka sok hitelt vesznek fel a lakásvásárlók.","id":"20190311_Naponta_ketmilliard_forint_lakashitelt_adtak_a_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93751f42-2b61-4b82-b8bd-010b77303a4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Naponta_ketmilliard_forint_lakashitelt_adtak_a_bankok","timestamp":"2019. március. 11. 07:24","title":"Naponta kétmilliárd forint lakáshitelt adtak a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e7cc45-1613-44aa-abf1-53a26b780e62","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Beültünk a megújított Volkswagen legizgalmasabb változatába, az R-Line Edition kivitelű puttonyos Passatba.","shortLead":"Beültünk a megújított Volkswagen legizgalmasabb változatába, az R-Line Edition kivitelű puttonyos Passatba.","id":"20190311_csaladapak_alma_megneztuk_a_272_loeros_uj_vw_passat_kombit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18e7cc45-1613-44aa-abf1-53a26b780e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b30ebf-506e-4b16-9e26-053ba9bbe52e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_csaladapak_alma_megneztuk_a_272_loeros_uj_vw_passat_kombit","timestamp":"2019. március. 11. 11:21","title":"Családapák álma: megnéztük a 272 lóerős új VW Passat kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]