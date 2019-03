Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Perbálról szökött meg a növendék emu, Budajenő felé látták futni a gyors madarat.\r

\r

","shortLead":"Perbálról szökött meg a növendék emu, Budajenő felé látták futni a gyors madarat.\r

\r

","id":"20190313_Fel_Pest_megye_egy_megszokott_emut_keres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc40f287-578c-4b45-b9f0-6eb84bbdb65b","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Fel_Pest_megye_egy_megszokott_emut_keres","timestamp":"2019. március. 13. 09:36","title":"Fél Pest megye egy megszökött emut keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","shortLead":"A német férfit egy év 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. ","id":"20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcdabf4-5eec-4c6d-aa80-c6469ff22be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6288bc66-0478-4542-8ca5-94b2983357a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ot_vendeghazban_pihent_53_napig_de_egyszer_sem_fizetett","timestamp":"2019. március. 11. 18:51","title":"Öt vendégházban pihent 53 napig, de egyszer sem fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról is beszélt.","shortLead":"Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról...","id":"20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a49643-5137-41cd-88fa-92cce6319093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Nagycsaladosok_autotamogatasa_kiderult_mikor_kell_kesedelmi_kamattal_egyutt_visszafizetni_a_milliokat","timestamp":"2019. március. 12. 13:42","title":"Nagycsaládosok autótámogatása: kiderült, mikor kell késedelmi kamattal együtt visszafizetni a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők kedd este szavazhatnak újra az egyszer már bukott dealről.","shortLead":"A nagy kérdés az, hogy az EU által kínált új garanciák elegendőek lesznek-e a brit parlament alsóházának. A képviselők...","id":"20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74c278-9477-452f-be55-9e97bee74279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Megvan_az_uj_Brexitmegallapodas_veget_erhet_a_kaosz","timestamp":"2019. március. 12. 05:11","title":"Megvan az új Brexit-megállapodás, véget érhet a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mediaworks székházában kapott helyet a több száz kormánypárti médiaterméket tulajdonló Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány.","shortLead":"A Mediaworks székházában kapott helyet a több száz kormánypárti médiaterméket tulajdonló Közép-Európai Sajtó és Média...","id":"20190313_A_volt_Nepszabadsag_szekhazaban_talaltak_helyet_a_fideszes_mediaholdingnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f529c9-9da0-4fb0-a77d-d84f853175d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_volt_Nepszabadsag_szekhazaban_talaltak_helyet_a_fideszes_mediaholdingnak","timestamp":"2019. március. 13. 07:56","title":"A volt Népszabadság székházában találtak helyet a fideszes médiaholdingnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén, ám előbb kiengedték. ","shortLead":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni...","id":"20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1f408-492a-4bef-b982-0132d73806c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Gyógyszeres kezelés alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban hajlamos nagyobb hibákat is elkövetni, amikor a profilját szerkeszti, ezzel tudattalanul is szabotálva a lehetőségeit.","shortLead":"Ha új állást keresel, az első dolog, amit meg kell tenned, a LinkedIn-profilod felfrissítése. Sok álláskereső azonban...","id":"20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80c9f13-a931-4350-a799-6bbbca09fb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3ac80-7128-4d4f-8f3d-31c0f8dcee5a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190308_A_6_legnagyobb_hiba_amit_a_LinkedInen_elkovetsz","timestamp":"2019. március. 11. 15:00","title":"A 6 legnagyobb hiba, amit a LinkedInen elkövetsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"}]