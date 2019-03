Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden böngészős játék ennek segítségével futott a számítógépeken, mára azonban jobbára csak biztonsági kockázatot jelent a segédprogram.","shortLead":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden...","id":"20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd67cc9-0909-42fe-a828-0094ea98d57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","timestamp":"2019. március. 12. 08:03","title":"Itt az idő: törölje a számítógépéről a kiskapukat nyitó programot, mert most megszüntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","shortLead":"Az Európai Parlament is aggódik a Huawei-veszély miatt, a Bizottság viszont sokkal keményebben lépett fel kedden.","id":"20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bc934-010f-4c90-b007-d6dc8545de3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Lex_Huawei__az_EU_is_megkongatta_a_veszharangot","timestamp":"2019. március. 12. 19:47","title":"\"Lex Huawei\"? - az EU is megkongatta a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti a kispadra a franciát.","shortLead":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti...","id":"20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6f3b1-9ce4-4d85-be06-ee30a14d468a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","timestamp":"2019. március. 11. 16:37","title":"Zidane megint a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","shortLead":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","id":"20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8947781-c756-4675-bb8c-b575cbb8db40","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","timestamp":"2019. március. 12. 16:30","title":"Megint leszavazhatja a brit parlament a Brexit-megállapodást. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.","shortLead":"A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.","id":"20190312_Hatarozatlan_ideju_sztrajk_kezdodott_a_Hankooknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a1fedf-caae-46ad-bfb9-eeb0e035d46d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Hatarozatlan_ideju_sztrajk_kezdodott_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 12. 14:43","title":"Határozatlan idejű sztrájk kezdődött a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint nem lesz kötelező erejű az ENSZ migrációról szóló globális megállapodása.","shortLead":"Brüsszel szerint nem lesz kötelező erejű az ENSZ migrációról szóló globális megállapodása.","id":"20190311_Visszaszolt_Szijjartonak_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db725f22-0fe6-4ce8-8576-413ac309b1a0","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszaszolt_Szijjartonak_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2019. március. 11. 15:53","title":"Visszaszólt Szijjártónak az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja újdonságát, azonban újra elkövette azt a kínosnak nevezhető húzást, hogy félrevezető képekkel hirdeti a mobilokat.","shortLead":"Március 26-án mutatja be a Huawei új csúcstelefonjait, a P30 széria tagjait. Természetes, hogy gőzerővel promotálja...","id":"20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c52ae2b-e3aa-4bb7-b6d6-4294fec9ee31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213cd527-d025-4647-80e5-6627d3351a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_huawei_p30_poszterek_dslr_gepes_getty_images_fotokkal","timestamp":"2019. március. 13. 08:03","title":"Ez már megint kínos: a Huawei DSLR géppel készült fotókkal hirdeti a P30-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]