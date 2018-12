Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Két adventi playlistet is megosztottak a hívekkel és a Youtube-követőikkel a bakonybéli bencés szerzetesek, a Szent Mauríciusz Monostor tagjai - szúrta ki az Index. Az egyik zenei összeállítás klasszikus adventi, karácsonyi dalokat tartalmaz, a másik viszont jazz - és rockzenei válogatást.

Ez utóbbi lista inkább a meglepő: a 11 számból álló playlisten találunk az amerikai nu metal zenekartól, a Korntól számot, hallgathatunk death metalt a svéd Amon Amarth előadásában, és a szerzetesek beválogatták az adventi listájukba a chicagói rockzenekar, a Disturbed feldolgozásában a Simon and Garfunkel The Sound of Silence slágerét is.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: