[{"available":true,"c_guid":"e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább választási témává válik Izraelben a marihuánahasználat engedélyezésének az ügye, s a liberalizálást sürgető és emiatt egyre népszerűbbé váló ultranacionalista párt játszhatja a mérleg nyelvének szerepét az április 9-ei parlamenti választás utáni koalíciós tárgyalások során.","shortLead":"Egyre inkább választási témává válik Izraelben a marihuánahasználat engedélyezésének az ügye, s a liberalizálást...","id":"20190312_A_marihuana_is_donthet_az_izraeli_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa30537f-6ebc-41d9-aa0f-5989c2fe2767","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_marihuana_is_donthet_az_izraeli_valasztason","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"A marihuána (is) dönthet az izraeli választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Immár a harmadik éve áll a lakosság szolgálatában az e-szja, amelynek révén idén 5,6 millió magánszemélyt mentesít az adóhivatal a bevalláskészítés terhétől – tájékoztatta Varga Mihály az MTI-t hozzátéve, hogy csütörtöktől már elérhetők a bevallási tervezetek.","shortLead":"Immár a harmadik éve áll a lakosság szolgálatában az e-szja, amelynek révén idén 5,6 millió magánszemélyt mentesít...","id":"20190313_Holnaptol_ezert_figyelheti_tobb_millionyi_magyar_az_ugyfelkapujat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a632c-9e55-4a84-81e4-037f92c917df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Holnaptol_ezert_figyelheti_tobb_millionyi_magyar_az_ugyfelkapujat","timestamp":"2019. március. 13. 16:16","title":"Holnaptól ezért figyelheti többmilliónyi magyar az ügyfélkapuját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. 