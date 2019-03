Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit az eddigi rekord jelentett.","shortLead":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit...","id":"20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0002cb-0ffb-4fc0-8ead-90201c74eccd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","timestamp":"2019. március. 14. 19:03","title":"A Google programozója 31 415 926 535 897 tizedesjegyig számolta ki a pí értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte volna Adolf Hitler náci vezért a második világháborúba - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke. Szavai azonnal felháborodást keltette, a politikus pedig közölte, ő nem úgy gondolta. A Silvio Berlusconi vezette jobboldali populista Forza Italia párt alelnökének már korábban is voltak meglepő kijelentései.","shortLead":"Benito Mussolini olasz fasiszta diktátor utakat épített hazájában és más pozitív dolgokat is tett, mielőtt követte...","id":"20190314_Az_Europai_Parlament_elnoke_egy_kicsit_Mussolinit_vedte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294da3ad-ca7b-427f-8efc-e3cb36f22f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0178e8-046d-402b-b1e7-04f87da771a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_Europai_Parlament_elnoke_egy_kicsit_Mussolinit_vedte","timestamp":"2019. március. 14. 14:46","title":"Az Európai Parlament elnöke egy kicsit Mussolinit védte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni a Filmarchívum videómegosztó csatornáján péntektől vasárnapig.","shortLead":"A reformkort és az 1848-as forradalmat felidéző, felújított klasszikus magyar filmeket lehet ingyenesen megtekinteni...","id":"20190314_Marcius_15_Ingyenesen_nezheto_klasszikus_magyar_filmekkel_unnepel_a_Filmalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a898ac6-8732-4fe8-b207-8050c94a4c8b","keywords":null,"link":"/kultura/20190314_Marcius_15_Ingyenesen_nezheto_klasszikus_magyar_filmekkel_unnepel_a_Filmalap","timestamp":"2019. március. 14. 16:50","title":"Március 15: Ingyenesen nézhető klasszikus magyar filmekkel ünnepel a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d24ee3-2b96-4c9d-906c-d96d76db49ab","c_author":"Lakatos Júlia","category":"vilag","description":"Ha a liberális demokráciától eltérést büntető rendszerről elmozdulás történne egy inkluzív demokráciaértelmezés felé, az megakadályozná a Magyarországhoz hasonló rendszerek eltolódását a demokráciák és nem demokráciák között található szürke zóna irányába, egyben azt is, hogy ezt a feltörekvő nagyhatalmak kihasználják. Lakatos Júlia hozzászólása a Beszélgetések a jövőről vitasorozat geostratégiai fejezetéhez.","shortLead":"Ha a liberális demokráciától eltérést büntető rendszerről elmozdulás történne egy inkluzív demokráciaértelmezés felé...","id":"20190314_Geopolitika_meretre_szabva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d24ee3-2b96-4c9d-906c-d96d76db49ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c102e-b32d-4578-8550-2dc74f356aff","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Geopolitika_meretre_szabva","timestamp":"2019. március. 14. 10:15","title":"Geopolitika méretre szabva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","shortLead":"A Chelsea könnyebb ágra került, az Arsenalra a Napoli vár.","id":"20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e85377ff-8eec-4618-ae28-dd2997ecb64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2a2a7b-1c88-44d7-b895-4867f808ec52","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Lesz_csucsrangado_az_ELnegyeddontoben_is","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Lesz csúcsrangadó az EL-negyeddöntőben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöhet egy háromtagú bizottság Orbán nyakára, és az Európai Bíróság ítéleteinek betartását kérheti negyedik feltételnek az Európai Néppárt, értesült a Népszava. Nagy kérdés, Orbán hogy dönt.","shortLead":"Jöhet egy háromtagú bizottság Orbán nyakára, és az Európai Bíróság ítéleteinek betartását kérheti negyedik feltételnek...","id":"20190314_Ujabb_feltetelt_szabhatnak_Weberek_a_Fidesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442a59c1-3ceb-4d9f-9afb-22ac570ffec8","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Ujabb_feltetelt_szabhatnak_Weberek_a_Fidesznek","timestamp":"2019. március. 14. 08:29","title":"Újabb feltételt szabhatnak Weberék a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képzés nem 4+1, hanem 5 éves lesz, a diákok egyszerre érettségiznek majd és teszik le a technikumi képzést.\r

","shortLead":"A képzés nem 4+1, hanem 5 éves lesz, a diákok egyszerre érettségiznek majd és teszik le a technikumi képzést.\r

","id":"20190314_2020tol_megint_atalakitjak_a_szakkepzest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4929f691-1888-4336-8931-214b3a5408da","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_2020tol_megint_atalakitjak_a_szakkepzest","timestamp":"2019. március. 14. 19:44","title":"2020-tól megint átalakítják a szakképzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány magyar is van köztük. ","shortLead":"A mexikói határon keresztül sokan próbálnak meg illegálisan bejutni az USA-ba. Egy új jelentés szerint 2017-ben néhány...","id":"20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d786cdb7-e896-44ac-9701-4670c48bfd69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190315_15_magyar_probalt_az_Egyesult_Allamokba_szokni_korabban","timestamp":"2019. március. 15. 14:39","title":"15 magyar próbált 2017-ben az Egyesült Államokba szökni a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]