Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 37 éves Gökmen Tanist azzal gyanúsítják, hogy három embert agyonlőtt egy villamoson a holland városban. ","shortLead":"A 37 éves Gökmen Tanist azzal gyanúsítják, hogy három embert agyonlőtt egy villamoson a holland városban. ","id":"20190318_Elfogtak_az_utrechti_lovoldozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4476b426-6985-419a-9e69-28f65df979e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aa4726-5529-405c-b8c1-087f61392ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Elfogtak_az_utrechti_lovoldozot","timestamp":"2019. március. 18. 18:38","title":"Elfogták az utrechti lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija. Szerinte a Jobbik ugyanaz maradt, a baloldal és véleményformálói nagy hibát követtek el, amikor kiengedték a karanténból. Ezért a baloldal és a Jobbik összefogását meg kell akadályozni, az ugyanis káros a zsidóságnak, ezt képviselik az EMIH-hez kapcsolható médiumok, a 168 Óra és a Klubrádió. Manfred Weber \"performansza a Dohány utcai zsinagógában pedig nem tett jót a magyarországi zsidóknak.","shortLead":"Interjút adott a Válasz Online-nak Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija...","id":"20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e65803a-4cee-4601-8b1a-d4cf8f72b7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8271bf6-6d0a-4ea7-a8ac-72a758246b88","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Koves_Slomo_rabbi_A_baloldal_es_a_Jobbik_osszefogasa_karos","timestamp":"2019. március. 20. 11:44","title":"Köves Slomó rabbi: A baloldal és a Jobbik összefogása káros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Duna House után most az Otthon Centrum kft.-je sértette meg a banki és fogyasztói érdekeket.","shortLead":"A Duna House után most az Otthon Centrum kft.-je sértette meg a banki és fogyasztói érdekeket.","id":"20190319_Ujabb_nagy_ingatlankozvetitos_hitelceget_birsagolt_meg_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28edef48-0505-41a5-81e1-15ad351fce2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Ujabb_nagy_ingatlankozvetitos_hitelceget_birsagolt_meg_a_jegybank","timestamp":"2019. március. 19. 10:35","title":"Újabb nagy ingatlanközvetítős hitelcéget bírságolt meg a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948281a3-6d1e-492f-a282-2dcee7b7f746","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkezdte mobileszközökbe szánt, újfajta memóriachipjeinek tömeggyártását a Samsung. A 12 GB-os egységek alighanem új korszakot nyithatnak az iparágban, de kérdés, hogy a jelenlegi környezetben mit lehet kezdeni velük.","shortLead":"Megkezdte mobileszközökbe szánt, újfajta memóriachipjeinek tömeggyártását a Samsung. A 12 GB-os egységek alighanem új...","id":"20190318_samsung_12gb_lpddr4x_dram_memoria_mobiltelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=948281a3-6d1e-492f-a282-2dcee7b7f746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46573a07-6a71-4da4-b86f-961b507a92cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_samsung_12gb_lpddr4x_dram_memoria_mobiltelefon","timestamp":"2019. március. 18. 15:03","title":"Indulhat a gyártás, jön a 12 GB RAM – több memória kerül a telefonokba, mint a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok, Izrael és Dél-Korea vezeti azt az összegzést, amely a különböző országok tudományos erőfeszítéseire fókuszál többféle szempontból is. Bár az interaktív lista értelmezésekor tekintettel kell lenni az országok nagyságára, teljesítőképességére is, a számok sok mindenről árulkodnak.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Izrael és Dél-Korea vezeti azt az összegzést, amely a különböző országok tudományos...","id":"20190318_innovacios_lista_magyarorszag_a_sereghajtok_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311d573-8c82-4c99-a77d-a8486bd6c105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_innovacios_lista_magyarorszag_a_sereghajtok_kozott","timestamp":"2019. március. 18. 13:03","title":"Ugyan kis ország vagyunk, de azért kár, hogy hátul vagyunk ezen a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kőrös Intercity vonattal utazott az ausztrál állampolgár, az új-zélandi terrorista, Brenton Harrison Tarrant.","shortLead":"A Kőrös Intercity vonattal utazott az ausztrál állampolgár, az új-zélandi terrorista, Brenton Harrison Tarrant.","id":"20190318_TEK_Vonattal_jart_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96155e6-2cad-4380-9498-5b71198bcf92","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_TEK_Vonattal_jart_Magyarorszagon_az_ujzelandi_terrorista","timestamp":"2019. március. 18. 15:26","title":"TEK: Vonattal járt Magyarországon az új-zélandi terrorista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen üzemeltethető szolgáltatásokat.","shortLead":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen...","id":"20190320_NERport_tenyleg_vinnek_a_budapesti_repuloteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382560bc-9a31-4dc8-82cb-5f06d4681aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_NERport_tenyleg_vinnek_a_budapesti_repuloteret","timestamp":"2019. március. 20. 11:40","title":"NERport: tényleg vinnék a budapesti repülőteret?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]