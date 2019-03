Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.

Gene Simmons a Telegraphnak adott interjút, amelyben többek között beszélt arról, hogy 46 éve turnézik, saját magángépe van, 1977-ben Japánban tartotta a legemlékezetesebb bulit, és nem vesz szuveníreket, mert a rajongók egyébként is elhalmozzák ajándékokkal.

Az interjú egy pontján szóba kerülnek Simmons magyar gyökerei, és a zenész rögtön a gasztronómia irányába viszi el a témát. Szerinte bárkinek, aki Budapestre látogat, ki kell próbálnia a pörköltet és a gulyást, majd egy meglepő fordulattal hozzáteszi: „Ezek olyan hagyományos balkáni ételek, amelyeket én is ettem gyerekként. A családom eredetileg magyarországi, én is beszélek magyarul.” Majd elmondja még, hogy folyékonyan beszél németül, héberül és japánul is, egyúttal sajnálatosnak nevezi, hogy az amerikaiak sokkal kevésbé érdeklődnek a világ iránt, mint az európaiak.