Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette, végez velük. Az olasz belügyminiszter meleg szavakkal fejezte ki háláját.\r

\r

","shortLead":"A 13 éves Ramy Sihata megmentett 51 gyereket azzal, hogy riasztotta a rendőrséget, amikor egy buszvezető bejelentette...","id":"20190327_Olasz_buszdrama_Salvini_a_fianak_nevezte_az_egyiptomi_migrans_fiut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac425f3-8010-4f17-bbea-e76aed156f87","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Olasz_buszdrama_Salvini_a_fianak_nevezte_az_egyiptomi_migrans_fiut","timestamp":"2019. március. 27. 11:36","title":"Olasz buszdráma: Salvini a fiának nevezte az egyiptomi migráns fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első fokon Nagy Blanka, akit a kormányközeli lapok azzal próbáltak lejáratni, hogy több tárgyból is bukásra áll. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kimondta: Ómolnár Miklós lapjának is le kell hoznia a hazugságokat helyreigazító közleményt.","shortLead":"Az Origo, és a Lokál után a karaktergyilkos támadást eredetileg elindító Ripost elleni sajtópert is megnyerte első...","id":"20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfb75a-575b-4391-9e9d-8a22f505efb9","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Haromszoros_bukta_a_birosag_elmesztelte_a_Nagy_Blankat_lejarato_Ripostot_is","timestamp":"2019. március. 26. 16:15","title":"Totális bukta: Nagy Blanka padlóra küldte a jegyeiről hazudó Ripostot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten meghaltak, amikor a gázpalack felrobbant.\r

","shortLead":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten...","id":"20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8b8aab-9ebc-458b-9bcc-44d9394efd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","timestamp":"2019. március. 27. 12:27","title":"Rágyújtotta a házat a családra, ketten meghaltak – életfogyiglant kapott első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz. A Disney-nek pedig éppen erre volt szüksége a Dumbóhoz. Kristóf szakértőként került Tim Burton mellé, segített Eva Greennek legyőzni a tériszonyát, Colin Farrellel pedig összebarátkozott. Végül egy cameo erejéig még a filmbe is bekerült, láthattuk már az előzetesekben is. A forgatásról, az előkészületekről, Tim Burtonről és a sztárokról beszélgettünk vele.","shortLead":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz...","id":"20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707674-5ae5-4398-85f9-966e21abd60f","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","timestamp":"2019. március. 27. 14:45","title":"Egyszer csak autót küldtek értem, hogy akkor elvisznek Tim Burton házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89572e-edf8-4015-abf7-05b71a5377c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiszolgálópultot fénykorában egy gyönyörű freskó díszítette.","shortLead":"A kiszolgálópultot fénykorában egy gyönyörű freskó díszítette.","id":"20190327_Okori_gyorsettermet_talaltak_Pompeji_regeszei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb89572e-edf8-4015-abf7-05b71a5377c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c3695c-522f-4b6a-bf7e-80b67be5ba6a","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Okori_gyorsettermet_talaltak_Pompeji_regeszei","timestamp":"2019. március. 27. 19:40","title":"Ókori gyorséttermet találtak Pompeji régészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság nem egyezett bele a házi őrizetbe. ","shortLead":"A bíróság nem egyezett bele a házi őrizetbe. ","id":"20190326_Elozetesben_marad_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51303a88-8405-460f-88c1-2a586d735457","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Elozetesben_marad_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. március. 26. 18:06","title":"Előzetesben marad a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint emellett valamennyi pártnak nyilvánosságra kell hoznia pénzügyi forrásait.\r

","id":"20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42473a58-a855-499a-b748-46484d850e6f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_manfred_weber_epp_europai_unio","timestamp":"2019. március. 27. 12:50","title":"Weber: EU-ellenes pártoknak nem szabad uniós pénzt adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány aránytalanul sok pénzt költ a sportra, miközben a magyar tudományos életet tönkreteszi. A Fővárosi Törvényszék azonban megakadályozta, hogy a rendőrség ellehetetlenítse a szimbolikus akciót – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).","shortLead":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány...","id":"20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b62bc4-5728-4439-ab29-ccce0b123a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","timestamp":"2019. március. 26. 12:40","title":"Lehet focimeccsel tiltakozni a Kossuth téren, hiába próbálta ellehetetleníteni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]