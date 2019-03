Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","shortLead":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","id":"20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2ee08-cd9b-4f49-b8dd-bcd812c88df2","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","timestamp":"2019. március. 25. 16:29","title":"Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos küldetése lesz.","shortLead":"A Tim Bergling Alapítvány az öngyilkosság megelőzésének területén tevékenykedik majd, de a természetvédelem is fontos...","id":"20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2382cfc-0e82-48d5-8376-dfdf659988bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Alapitvanyt_hoznak_letre_Avicii_emlekere","timestamp":"2019. március. 26. 17:45","title":"Alapítványt hoznak létre Avicii emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket a Párbeszéd is megerősítette.","shortLead":"Gál J. Zoltán is segíti Karácsony Gergelyt a budapesti főpolgármesterségért zajló küzdelemben – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b58a0-5bd5-4231-969a-0f6ff292d132","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Korabbi_allamtitkar_segiti_Karacsony_Gergely_fopolgarmesteri_kampanyat","timestamp":"2019. március. 26. 07:30","title":"Korábbi államtitkár segíti Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821b52ce-3e28-4eb0-9449-4a380d7ead2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a Hold utcát Budapest belvárosában, elképzelhető, hogy egy elhagyott csomag miatt. ","shortLead":"Lezárták a Hold utcát Budapest belvárosában, elképzelhető, hogy egy elhagyott csomag miatt. ","id":"20190326_Lezartak_a_Hol_dutcat_tuzszeresz_is_van_a_helyszinen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821b52ce-3e28-4eb0-9449-4a380d7ead2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf00117-57fd-45a8-8d18-2e560fb6a31d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Lezartak_a_Hol_dutcat_tuzszeresz_is_van_a_helyszinen","timestamp":"2019. március. 26. 16:04","title":"Lezárták a Hold utcát, tűzszerész is volt a helyszínen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb531e5-770c-42cd-af6e-7a02eab3ab7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lélegzet-visszafojtva várja az iparág az Apple ma délelőtti (magyar idő szerint ma esti) bejelentéseit, amelyek ezúttal nem hardverekkel kapcsolatosak. Aki szívesen nézné élőben, az az alábbi csatornákon hangolódhat rá.","shortLead":"Lélegzet-visszafojtva várja az iparág az Apple ma délelőtti (magyar idő szerint ma esti) bejelentéseit, amelyek ezúttal...","id":"20190325_apple_streameli_a_marcius_25i_rendezvenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb531e5-770c-42cd-af6e-7a02eab3ab7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dbf10-e3fb-43df-a6d2-ffc52d3cc049","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_streameli_a_marcius_25i_rendezvenyet","timestamp":"2019. március. 25. 12:33","title":"Így nézheti élőben az Apple mai izgalmas bejelentéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai vitafórumot. Most jelent meg az erről és a félszabad politizálás egykori világáról szóló könyve.","shortLead":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai...","id":"20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfffc9-6595-4364-b1f2-6929e72cc640","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","timestamp":"2019. március. 26. 20:00","title":"Amikor Aczél György teljesen megetette a társaságot a Közgázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","shortLead":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","id":"20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdf0d55-8552-40ae-877a-a1a98784db20","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Új autót kapott Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És azt is beismerte, ez kínos neki, hiszen a mutyi egyik résztvevőjével pártja politikai szövetségben áll. Valamint azt is, hogy ebben az ügyben meg van kötve a keze.\r

\r

","shortLead":"És azt is beismerte, ez kínos neki, hiszen a mutyi egyik résztvevőjével pártja politikai szövetségben áll. Valamint azt...","id":"20190327_Karacsony_Gergely_beismerte_ketparti_parkolasi_mutyi_megy_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95021d64-ba2a-4a03-a9c4-e3c8464010b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Karacsony_Gergely_beismerte_ketparti_parkolasi_mutyi_megy_Zugloban","timestamp":"2019. március. 27. 08:57","title":"Karácsony Gergely beismerte, kétpárti parkolási mutyi megy Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]