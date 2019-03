Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9ec9817-4804-4067-b94f-fbe97df6f468","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"18 versenyző alkotja majd a mezőnyét az abszolút újdonságnak számító formulaautós sorozatnak. Keszthelyi Vivien is bekerülhet hamarosan a pilóták közé.","shortLead":"18 versenyző alkotja majd a mezőnyét az abszolút újdonságnak számító formulaautós sorozatnak. Keszthelyi Vivien is...","id":"20190328_forma_1_noi_keszthelyi_vivien","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ec9817-4804-4067-b94f-fbe97df6f468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaefeae-614c-4c6e-afc4-069aef15fcf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_forma_1_noi_keszthelyi_vivien","timestamp":"2019. március. 28. 15:40","title":"Jön a női Forma–1: egy magyar lány is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2386e3-f3f7-4f69-a351-ff22eb244f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Az_ASZ_valasza_a_hvghu_cikkere_a_hvghu_viszontvalasza","timestamp":"2019. március. 29. 09:25","title":"Az ÁSZ válasza a hvg.hu cikkére, a hvg.hu viszonválasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének lehetővé tételétől az újabb népszavazáson át a Brexit törléséig terjed azoknak az alternatív Brexit-forgatókönyveknek a sora, amelyekről a londoni alsóház elnökének döntése alapján a ház vitázhat és szavazhat szerda este. Ma este nagyjából bármi megtörténhet.","shortLead":"A brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének lehetővé tételétől az újabb népszavazáson át a Brexit törléséig...","id":"20190327_brexit_brit_parlament_vita_alternativ_forgatokonyvek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fd82e7-5538-44d8-aa33-7a01ca31236c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_brit_parlament_vita_alternativ_forgatokonyvek","timestamp":"2019. március. 27. 18:41","title":"Felajánlotta Theresa May a lemondását, de van egy feltétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is 10 százalék fölötti a keresetek növekedése.","shortLead":"Továbbra is 10 százalék fölötti a keresetek növekedése.","id":"20190329_KSH_343_500_forint_az_atlagkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48e25a1-4126-4799-a3c1-94cc03761445","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_KSH_343_500_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. március. 29. 09:41","title":"KSH: 343 500 forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld Órája nevű energiatakarékossági akciót 2008 óta minden március utolsó szombatján rendezi meg a WWF. Tavaly összesen is több ezer felület világítását kapcsolták le a világ 188 országában. A természetvédelmi szervezet Budapest elsötétülésére készül. A Samsung hazai képviselete jelezte, idén is (nem) látható akcióval csatlakoznak a szimbolikus akcióhoz.","shortLead":"A Föld Órája nevű energiatakarékossági akciót 2008 óta minden március utolsó szombatján rendezi meg a WWF. Tavaly...","id":"20190329_wwf_fold_oraja_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4fedc7-b8a5-42ac-8ea6-5a51ff2f7230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2fbdb08-1a2a-4116-a02f-9d90b710a1d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_wwf_fold_oraja_samsung","timestamp":"2019. március. 29. 12:03","title":"Ne csodálkozzon, ha szombaton este hirtelen eltűnik sok nagy hirdetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány szép csendben megszüntette a pornográf tartalmakra kivetett kulturális adót. Ez az adónem az elmúlt években 100 és 150 millió forint közötti adóbevételt hozott a költségvetésnek, miközben a netes tartalom után senki sem fizetett adót.","shortLead":"A kormány szép csendben megszüntette a pornográf tartalmakra kivetett kulturális adót. Ez az adónem az elmúlt években...","id":"20190328_Tudta_hogy_Magyarorszagon_megadoztattak_a_pornot_Egeszen_mostanaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a066adce-8809-4f42-81cc-215aca096398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb3cc9-9150-44a5-8eb1-d184eef05889","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Tudta_hogy_Magyarorszagon_megadoztattak_a_pornot_Egeszen_mostanaig","timestamp":"2019. március. 28. 13:11","title":"Tudta, hogy Magyarországon megadóztatták a pornót? Egészen mostanáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","shortLead":"Régóta fejleszti már a Boston Dynamics a Handle nevű robotját, ami a raktárakban teljesíthet majd szolgálatot.","id":"20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe84050f-188b-440a-bf9c-d2f692f82021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a373d-6ffc-483f-b1ac-87764e920737","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_boston_dynamics_handle_robot_raktarozas_logisztika","timestamp":"2019. március. 29. 14:03","title":"Videó: Ez a robot már képes lehet arra, hogy elvegye az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finom talpmasszázst kért a pénzért megvehető műsorvezetőtől.","shortLead":"Finom talpmasszázst kért a pénzért megvehető műsorvezetőtől.","id":"20190329_Puzser_beleallt_Fialaba_a_fizetett_Karacsonyinterju_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d92dea5-227e-403a-ab68-4b18ea62b782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84e936b-c4d8-470f-aea8-939ea03e2e16","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Puzser_beleallt_Fialaba_a_fizetett_Karacsonyinterju_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 08:39","title":"Puzsér beleállt Fialába a fizetett Karácsony-interjú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]