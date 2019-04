Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-ről, a vadonatúj P30 és P30 Pro készülékekről, valamint a cég jövőbeli terveiről is beszélt a GSMArenának adott interjújában Richard Yu, aki szerint az Apple ma már híján van az igazi újdonságoknak.","shortLead":"Az 5G-ről, a vadonatúj P30 és P30 Pro készülékekről, valamint a cég jövőbeli terveiről is beszélt a GSMArenának adott...","id":"20190401_huawei_5g_halozat_p30_pro_richard_yu_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c9ae5b-9d5b-4945-93bd-a45246853bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_huawei_5g_halozat_p30_pro_richard_yu_vezerigazgato","timestamp":"2019. április. 01. 09:03","title":"A Huawei-főnök keményen beszólt az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190401_Nagyon_meno_cimlappal_tiszteleg_Szlovakia_elso_noi_elnoke_elott_a_Dennik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d26072-f8d7-47c6-b045-10b9cd647b6d","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Nagyon_meno_cimlappal_tiszteleg_Szlovakia_elso_noi_elnoke_elott_a_Dennik","timestamp":"2019. április. 01. 16:54","title":"Nagyon menő címlappal tiszteleg Szlovákia első női elnöke előtt egy szlovák lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt már olyan év, hogy a rossz idő miatt, lefújták az egész gigantikus traffipax razziát, de holnap erre nincs valós esély.","shortLead":"Volt már olyan év, hogy a rossz idő miatt, lefújták az egész gigantikus traffipax razziát, de holnap erre nincs valós...","id":"20190402_traffipax_speedmarathon_2019_aprilis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cdbc3e-a25d-4fa8-b85c-6b20f5776dcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_traffipax_speedmarathon_2019_aprilis","timestamp":"2019. április. 02. 15:58","title":"Itt a lista, pontosan hol és mikor fog mérni 550 traffipax az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","shortLead":"A szívműtéte miatt halasztani kellett a Rolling Stones amerikai turnéját, de úgy tűnik nem sokáig.","id":"20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64d0f6f7-6940-41b8-9e0c-3ed57b954849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6c0c4c-c38e-4267-b66c-72d7454a0d32","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Mick_Jagger_juliusban_mar_szinpadra_akar_allni","timestamp":"2019. április. 02. 14:12","title":"Mick Jagger júliusban már színpadra akar állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megviccelte a kereskedő botokat egy gazdasági oldal. ","shortLead":"Megviccelte a kereskedő botokat egy gazdasági oldal. ","id":"20190402_Aprilis_elsejei_trefa_nyomta_fel_a_Bitcoin_arfolyamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e66ac31-e41a-4df8-915d-05121972cdea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Aprilis_elsejei_trefa_nyomta_fel_a_Bitcoin_arfolyamat","timestamp":"2019. április. 02. 19:14","title":"Április elsejei tréfa nyomhatta fel a Bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több száz közép- és felső-középkategóriás ingatlanról van szó.","shortLead":"Több száz közép- és felső-középkategóriás ingatlanról van szó.","id":"20190402_Romaniaban_epit_lakasokat_a_Futureal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38724068-5722-46f2-a880-175d93a0e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78439c4f-e3c3-49a5-9534-b28bc4ca26b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Romaniaban_epit_lakasokat_a_Futureal","timestamp":"2019. április. 02. 16:02","title":"Romániában épít lakásokat a Futureal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiszámolták, mekkora az eltérés a fizetések és a lakásárak emelkedése között az elmúlt öt évben.","shortLead":"Kiszámolták, mekkora az eltérés a fizetések és a lakásárak emelkedése között az elmúlt öt évben.","id":"20190402_Hiaba_a_fizetesemeles_ha_az_egeszet_elviszi_a_lakhatas_dragulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df47b381-2b67-43f9-af07-41d316099fe5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Hiaba_a_fizetesemeles_ha_az_egeszet_elviszi_a_lakhatas_dragulasa","timestamp":"2019. április. 02. 10:11","title":"Hiába a fizetésemelés, ha az egészet elviszi a lakhatás drágulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt. ","shortLead":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem...","id":"20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283e4d8-5e0c-4c7a-833a-e402d4c6d2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 06:30","title":"Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]