[{"available":true,"c_guid":"4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze az államot. A beszélgetés során szó esett arról, mi a szerepe a műkincseknek egy közösség identitásának helyreállításában. És mi keresnivalója van a nemzetközi műkincspiacon a magyar államnak. Egy elkötelezett self-made man portréja.","shortLead":"Interjút adott a G7-nek Kieselbach Tamás, Magyarország talán legjelentősebb műkereskedője - leszámítva persze...","id":"20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efadd39-5307-4924-8639-98efc04d4d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686318cf-0d45-4ad3-be87-e6c80196a583","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Kieselbach_Tamas_Az_allamnak_sebeket_kell_begyogyitania","timestamp":"2019. április. 01. 17:29","title":"Kieselbach Tamás: Az államnak sebeket kell begyógyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami leharaphatta.","shortLead":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami...","id":"20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad83b1-ed38-4365-abe0-7f99bea69576","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","timestamp":"2019. április. 03. 08:03","title":"Bizarr látvány: 100 kilós cápafejet fogtak ki az óceánból, és fogalmuk sincs, mi haraphatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során.","shortLead":"Bár a múltban kipróbálta a kábítószert, nem értette, hogy miért került képbe a nyomozás során.","id":"20190402_Drograzzia_Arpa_Attila_otthona_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3faacfb6-9b29-4bf3-85be-92a37d61df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484d2346-1359-4ab0-886c-2d9aa2138a46","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Drograzzia_Arpa_Attila_otthona_hazkutatas","timestamp":"2019. április. 02. 10:26","title":"Drograzzia volt Árpa Attila otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","shortLead":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","id":"20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf2c5b-69ce-4d6a-9523-5cd377e82400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","timestamp":"2019. április. 03. 07:06","title":"A polgármesterek csókosai kapják a jó fizetést – panaszkodnak közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást jelenthetnek. ","shortLead":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a robotok nem csak segítik majd az embereket, a munkaerőhiányra is megoldást...","id":"20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572b70a3-6312-428d-a6b4-5c4561be7062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572f2f67-16b1-4753-8eb1-c9546a837836","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_almaszedo_robot_uj_zeland","timestamp":"2019. április. 03. 12:33","title":"Almaszedő robot állt munkába Új-Zélandon, csak úgy kapkodja le a gyümölcsöket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung vicces videói.","shortLead":"Nem biztos, hogy a felhasználó hibája, ha frusztráló problémákba ütközik a számítógépezés során – állítják a Samsung...","id":"20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b7d098-7f60-4663-8487-18e64cc92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8276acfa-35fe-4986-a5ea-51e6c05c7b10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_samsung_ssd_hdd_merevlemez_winchester_vicces_videok","timestamp":"2019. április. 03. 10:33","title":"A Samsung üzeni: ez az oka, ha rendetlenkedik a PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen tranzakciók száma, és már a Google is QR-kód alapú fizetési megoldáson dolgozik, de Magyarországon még mindig gyermekcipőben jár a technológia. Hozhat-e változást a július 1-jén induló Azonnali Fizetési Rendszer? A blockchain-fejlesztésben utazó magyar cég, a BlockBen közölt elemzést a sokak számára ismeretlen módszerről, amit 2019 egyik legizgalmasabb trendjének tartanak.","shortLead":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen...","id":"20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88dee4-85d1-4477-a6ec-f59d96f72315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","timestamp":"2019. április. 03. 09:33","title":"Tegye el a bankkártyáját, július 1-jétől Magyarországon is hódíthat az új fizetési mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely miatt a társaságra 12,5 millió forintos bírságot szabtak ki. A magentás cég közleményben reagált. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely...","id":"20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4c083d-2f97-490a-8502-c7ba7287cebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","timestamp":"2019. április. 01. 18:03","title":"Milliókra büntették a Magyar Telekomot egy iPhone-reklám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]