Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea75adcc-ab8c-49f0-9623-ec2fe68f2f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába.","shortLead":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába.","id":"20190404_gazolajos_zold_rendszamos_hazankban_a_dizelhibrid_uj_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea75adcc-ab8c-49f0-9623-ec2fe68f2f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ab6fa9-a6ef-40a8-8fb0-4b1de795f16d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_gazolajos_zold_rendszamos_hazankban_a_dizelhibrid_uj_mercedes","timestamp":"2019. április. 04. 11:21","title":"Gázolajos zöld rendszámos: Magyarországon a dízel-hibrid új Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Idegen államok próbálnak beleavatkozni a választásokba, nem garantálhatja senki, hogy minden veszély elhárítható –nyilatkozta Mark Zuckerberg.","shortLead":"Idegen államok próbálnak beleavatkozni a választásokba, nem garantálhatja senki, hogy minden veszély elhárítható...","id":"20190403_Zuckerberg_A_Facebook_nem_tudja_garantalni_hogy_beavatkozasmentes_lesz_az_EPvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bbb3f9-acda-4432-b696-3e79c016bc33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Zuckerberg_A_Facebook_nem_tudja_garantalni_hogy_beavatkozasmentes_lesz_az_EPvalasztas","timestamp":"2019. április. 03. 06:25","title":"Zuckerberg: A Facebook nem tudja garantálni, hogy beavatkozásmentes lesz az EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három török és tizenegy iraki volt a rakomány.","shortLead":"Három török és tizenegy iraki volt a rakomány.","id":"20190404_Tizennegy_hatarserto_probalkozott_egy_bolgar_kamionban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934e3c6a-44e9-4a3e-9d4c-7915a9e907c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Tizennegy_hatarserto_probalkozott_egy_bolgar_kamionban","timestamp":"2019. április. 04. 07:57","title":"Tizennégy határsértő próbálkozott egy bolgár kamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami leharaphatta.","shortLead":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami...","id":"20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad83b1-ed38-4365-abe0-7f99bea69576","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","timestamp":"2019. április. 03. 08:03","title":"Bizarr látvány: 100 kilós cápafejet fogtak ki az óceánból, és fogalmuk sincs, mi haraphatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesapja betegségét dolgozza fel nehezen az énekesnő.","shortLead":"Az édesapja betegségét dolgozza fel nehezen az énekesnő.","id":"20190404_Britney_Spears_bevonult_egy_ideggyogyintezetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807e3ec-9fe0-4229-841f-e70ff5057925","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Britney_Spears_bevonult_egy_ideggyogyintezetbe","timestamp":"2019. április. 04. 09:41","title":"Britney Spears bevonult egy ideggyógyintézetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"I belong to the Blanka generation*","shortLead":"I belong to the Blanka generation*","id":"20190403_A_statualas_a_lenyeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9689a3f6-0a97-438d-ad05-404888191933","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_statualas_a_lenyeg","timestamp":"2019. április. 03. 15:30","title":"A Nagy Blanka-ügy egy generáció megfélemlítéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","shortLead":"Kérdés, hogy mennyire működik együtt a hatóságokkal.","id":"20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f00c7de-11cc-42ed-bec0-8be2968b7efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36e7637-5bda-4df0-b9b3-c929bd71814f","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ot_ev_bortont_is_kaphat_a_Szuletett_felesegek_sztarja","timestamp":"2019. április. 04. 16:31","title":"Öt év börtönt is kaphat a Született feleségek sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fe7ac6-2b53-413e-b2b6-6215443e3ee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka érkezőben lévő elektromos autója várhatóan nagyonmás lesz, mint a jelenlegi i3.","shortLead":"A bajor márka érkezőben lévő elektromos autója várhatóan nagyonmás lesz, mint a jelenlegi i3.","id":"20190403_olcso_villanyauto_lathataron_a_teljesen_uj_bmw_i2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0fe7ac6-2b53-413e-b2b6-6215443e3ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b4c796-c03b-4bd8-9972-f8c619fb8efe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_olcso_villanyauto_lathataron_a_teljesen_uj_bmw_i2","timestamp":"2019. április. 03. 13:21","title":"Olcsó villanyautó: láthatáron a teljesen új BMW i2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]