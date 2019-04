Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","shortLead":"Összeomlott a markoló alatt a józsefvárosi pince, a képek alapján alig hihető, de nem sérült meg senki.","id":"20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9032ee20-cfd5-4a34-b81c-df7bd510e5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55977774-ee01-47b1-8f66-a8745265e4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Beszakadt_egy_pince_egy_markolo_alatt__fotok","timestamp":"2019. április. 04. 19:28","title":"Beszakadt egy pince egy markoló alatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad997a-1bee-4a43-b0a7-265d304e6da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lévai Katalin kamupártját vizsgálták, sajnos eredménytelenül.","shortLead":"Lévai Katalin kamupártját vizsgálták, sajnos eredménytelenül.","id":"20190404_Rendorseg_valasztasi_csalas_tortent_felelos_nincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ad997a-1bee-4a43-b0a7-265d304e6da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3541d92-c905-487b-ba66-82cb6ab65b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Rendorseg_valasztasi_csalas_tortent_felelos_nincs","timestamp":"2019. április. 04. 09:34","title":"Rendőrség: Választási csalás történt, felelős nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","shortLead":"Brüsszelnek üzent, vegyen példát a \"versenyképes\" magyar adórendszerről. ","id":"20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efdf8ccf-347c-4d9c-a636-a08476c8b9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c12b4-fcb4-4e59-9ae1-e687fb2d6f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Arnyekra_vetodott_Tallai_Andras_a_magyar_adorendszer_ugyeben","timestamp":"2019. április. 04. 12:56","title":"Árnyékra vetődött Tállai András a magyar adórendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156184-a2c6-4d83-96ab-7ce153d5a9bd","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","timestamp":"2019. április. 04. 21:43","title":"Bombát találtak a Honvéd stadionjában bontás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete, népszerűségnövelő tényezője\" – írta Székely László. ","shortLead":"Egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete, népszerűségnövelő tényezője\" – írta Székely...","id":"20190405_Ne_hasznaljak_a_gyerekeket_a_kampanyban__keri_az_ombudsman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216d55b-7835-40f3-896c-55cf18ae27f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Ne_hasznaljak_a_gyerekeket_a_kampanyban__keri_az_ombudsman","timestamp":"2019. április. 05. 12:17","title":"Ne használják a gyerekeket a kampányban – kéri az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződést még a magyar Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia. ","shortLead":"A szerződést még a magyar Országgyűlésnek is jóvá kell hagynia. ","id":"20190404_Alairtuk_a_Vedelmi_Egyuttmukodesi_Megallapodast_az_Egyesult_Allamokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6625ff9a-48a8-407c-9711-e71885e26ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fe52bc-d710-4927-a4d2-655474fa3717","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Alairtuk_a_Vedelmi_Egyuttmukodesi_Megallapodast_az_Egyesult_Allamokkal","timestamp":"2019. április. 04. 17:01","title":"Aláírtuk a védelmi együttműködési megállapodást az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2016-tól pedig 66,6 milliárd forint ment erre a célra, ami az Országos Mentőszolgálat másfél éves költségvetése.\r

\r

","shortLead":"2016-tól pedig 66,6 milliárd forint ment erre a célra, ami az Országos Mentőszolgálat másfél éves költségvetése.\r

\r

","id":"20190404_Napi_100_milliot_kolt_eddig_2019ben_a_kormany_tajekoztato_kampanyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102432c0-7a5c-4e2a-8088-7de85382e814","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Napi_100_milliot_kolt_eddig_2019ben_a_kormany_tajekoztato_kampanyra","timestamp":"2019. április. 04. 15:22","title":"Napi 100 milliót költ eddig 2019-ben a kormány tájékoztató kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]