Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük dolgozni. ","shortLead":"Ironikus videóban tette közzé a színház az álláshirdetést, amelyből az is kiderül, hogy annyira nem könnyű velük...","id":"20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79eea9dd-224c-4bfc-81ec-582ab11273d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Nem_lesz_egyszeru_dolga_a_Katona_leendo_marketingvezetojenek__video","timestamp":"2019. április. 07. 09:42","title":"Nem lesz egyszerű dolga a Katona leendő marketingvezetőjének - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is, az ott van, ahol a part szakad.","shortLead":"A jegybankelnök a szavaival fogja terelni a piacot. Az exportálóknak jó a gyenge forint, aki viszont importál is...","id":"201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09d0d0-9d8e-4cde-90fb-da431b30e5ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/201914__gyenge_forint__bernyomas__kamatemeles__penz_beszel","timestamp":"2019. április. 07. 14:00","title":"Mostantól ne csak azt figyeljük, mit tesz Matolcsy, hanem azt is, mit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","shortLead":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","id":"20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0451d30-de08-49e9-ba30-62fe0807d351","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 07. 19:31","title":"Guy Verhofstadt: \"Gonosz és önkény\" uralkodik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester szerint egyáltalán nem kellene fizetős parkolás a fővárosban, ha Tarlós megépítette volna a tervek szerint a P+R parkolókat. A főpolgármesternek kilenc éve lett volna összehozni az egységes fővárosi parkolási rendszert.\r

\r

","shortLead":"A zuglói polgármester szerint egyáltalán nem kellene fizetős parkolás a fővárosban, ha Tarlós megépítette volna...","id":"20190408_Karacsony_Gergely_Tarlos_Istvan_gyamugyi_eloado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0cb731-a90f-490d-8d45-34fa083270d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Karacsony_Gergely_Tarlos_Istvan_gyamugyi_eloado","timestamp":"2019. április. 08. 09:07","title":"Karácsony Gergely: Tarlós István gyámügyi előadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","shortLead":"A legolcsóbb új lakás is több, mint 18 millió forintba kerül jelenleg a fővárosban. ","id":"20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462b7de4-6d50-4f3c-82f6-54412d466e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28830782-b687-47c4-a0f9-1ad31e62c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Kozel_700_millioba_kerul_Budapest_legdragabb_uj_lakasa","timestamp":"2019. április. 07. 10:59","title":"Közel 700 millióba kerül Budapest legdrágább új lakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német labdarúgó-bajnokság 28. fordulójának szombati rangadóján, s ezzel az élre állt a tabellán.","shortLead":"A címvédő Bayern München kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott otthon az eddig listavezető Borussia Dortmund ellen a német...","id":"20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2fb350-1b05-42a8-9e7b-1c4910bf5edc","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Kiuteses_Bayern_gyozelem_a_bajorok_a_tabella_elen","timestamp":"2019. április. 06. 20:46","title":"Kiütéses Bayern győzelem, a bajorok a tabella élen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs villantását látva: egyik vizuális sarokban a magyaros kaját kavargató Németh Szilárd, a másikban a 444.hu szerkesztősége. Maguk is használják a szót, bár ellentétes előjellel: szánalmas.","shortLead":"\"Védjen meg téged a CÖF\" – kábé ez ugrik be a civil szervezet békemeneti magasságokat döngető, új kommunikációs...","id":"20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd7363-c119-4e45-8d20-f381900f1794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f526f409-cd58-4fc9-bb3b-9d32268baf72","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Nemeth_Szilardert_mozgosit_a_COF_a_tornabol_felmentett_firkaszok_ellen","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Méghogy nem bajnok?! Németh Szilárdért hirdet harcot a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2f4dc2-9add-4351-a6d8-78aab5602d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, az Egyesült Államokban tanuló kínai diák átszámítva mintegy 255,6 millió forint kárt okozott az Apple-nek.","shortLead":"Két, az Egyesült Államokban tanuló kínai diák átszámítva mintegy 255,6 millió forint kárt okozott az Apple-nek.","id":"20190408_apple_iphone_atveres_hamis_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2f4dc2-9add-4351-a6d8-78aab5602d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff67dbf-76e4-4a9b-9807-588c278cb996","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_apple_iphone_atveres_hamis_iphone","timestamp":"2019. április. 08. 10:03","title":"Pofátlan trükkel húzta le 1493 kamu iPhone-nal és 255 millió forinttal az Apple-t két diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]