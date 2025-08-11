A MÁV-vezér szerint a legvalószínűbb, hogy emberi hiba okozta a múlt heti rákosrendezői kisiklást

Keddtől újraindul a vasúti forgalom a múlt heti mozdonykisiklás miatt lezárt rákosrendezői vágányokon – ígérte meg Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Bejegyzése szerint bár a károk teljes helyreállítása csak szeptemberre várható, a vonatok biztonságos áthaladásához szükséges munkálatok nagy részével a MÁV munkatársai hétfő éjfélig elkészülnek, a súlyosan megrongálódott, pótalkatrészre váró váltót pedig ideiglenes megoldással, úgynevezett folyóvágánnyal teszik járhatóvá. Az eddig lezárt vágányokat így „a tervezettnél korábban”, éjféltől visszaadják a forgalomnak.

Még napokig eltarthatnak a kisiklás miatti korlátozások Rákosrendezőn A szobi és veresegyházi vonatok szerda reggeltől közlekedhetnek rendesen, az esztergomi vonal helyreállítása még eltart egy ideig.

A pótalkatrészről azt írta: a cseréjét úgy szervezik meg, hogy elegendő legyen hozzá egyetlen éjszakai beavatkozás is, így az utasforgalom mindvégig zökkenőmentes maradhat. A hiányzó váltó kizárólag a Vasúttörténeti Park forgalmát érinti, az utasforgalomban nem okoz fennakadást.

Azt is közölte, hogy az ügyben indított vizsgálat előzetes eredménye szerint a kisiklás legvalószínűbb magyarázata az, hogy emberi hiba okozta, annak „a nyáron elvégzett, átfogó felújításhoz semmi köze nem volt”.

Rákosrendezőnél a múlt hétfőn siklott ki egy mozdony, ami miatt két vágányt ki kellett zárni a forgalomból. A baleset helyszínét nem sokkal korábban nyitották meg egy hetekig tartó, 3,5 milliárd forintba kerülő felújítás után. A munkálatokról a Közlekedő Tömeg azt írta: „Rossz minőségben, lassan és drágán dolgozott a MÁV Rákosrendező állomás karbantartásán. A héten átadott munka után pályahibák sokasága – törött és hiányzó kapcsolószerek, vágánygeometriai hibák – tanúsítja, hogy a legelemibb műszaki elvárásoknak sem felelnek meg az elvégzett javítások”.