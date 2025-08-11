Meghalt egy fürdőző a Balatonnál

Hiába segített több mentő egység is a Balatonban vasárnap rosszul lett nő segítségére, nem sikerült az újraélesztése – számol be közösségi oldalán hétvégi balatoni tevékenysége összefoglalójában a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Vasárnap délelőtt egy fürdőző a vízben lett rosszul. Közelében tartózkodó férje a felszínen tartotta, amíg a strand vízimentője katamaránnal oda nem ért, és ki nem húzta a nőt a fedélzetre. A mentő már a katamaránon megkezdte a nő mellkas-kompressziós újraélesztését, miközben a férj a partra evezett; ott egy mentőautó és a vízimentők egyik sürgősségi hajójának személyzete is segítségükre sietett, a nőt azonban már nem sikerült újraéleszteni.

A tragikus eseten kívül egy férfit vitorláshajójáról mentettek ki a vízimentők. Nála darázscsípés váltott ki súlyos allergiás reakciót. A partról mentőautó szállította kórházba, vezető nélkül maradt vitorlását később mentőhajóval vontatták kikötőbe.

Összesen 224 könnyű sérültet láttak el a hétvégén a balatoni vízimentők, a szintén most hétvégén tartott Balaton-átúszás során 32 úszót segítettek ki a tóból.

Borítókép: illusztráció; Facebook / VMSZ Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata