Lánya, Dilyn Cassel Murphy hétfőn elmondta, hogy apja vasárnap családja körében hunyt el Los Angelesben.

Cassel 1959-ben tűnt fel Cassavetes New York árnyai című filmjében. Később is gyakran dolgoztak együtt, például az Arcokban, az Egy kínai bukméker meggyilkolásában, a Minnie és Moskovitzban, a Premierben. Az Arcokért jelölték a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díjára is.

A kilencvenes években több Wes Anderson-filmben kapott szerepet, például az Okostojásban, az Édes vízi életben és a Tenenbaum, a háziátokban.

Cassel több tucatnyi független filmben játszott, rendszeresen szerepelt John Cassavetes és Wes Anderson alkotásaiban. Ő alakította Bert Fishert Anderson Okostojás című filmjében, de láthatták a nézők a rendező Tenenbaum, a háziátok és az Édes vízi élet című vígjátékaiban is.

Cassel 1935-ben született Detroitban. "Nagyon dühös kamasz volt" - idézte fel később. Sokszor keveredett bajba, és a Cassaveteshez fűződő barátsága változtatta meg az életét, és indította el a színészi pályán. A rendező első, New York árnyai című munkájában debütált. Később játszott a Too Late Blues és a The Webster Boy című filmjeiben, és a The Llyod Bridges Show egy epizódjában is feltűnt, amelyet Cassavetes rendezett. Korai televíziós munkái között volt a Twelve O'Clock High, az F.B.I. és a Batman is.

Az amerikai filmakadémia 1968-ban jelölte a legjobb mellékszereplő Oscar-díjára Cassavetes Arcok című filmjéért, amelyben Chetet játszotta. A későbbiekben Cassavetes Minnie és Moskovitz, Egy kínai bukméker meggyilkolása és Szeretetáradat című filmjeiben is játszott.

Andersonnak Alexandre Rockwell mutatta be, akinek A levesben című filmjében szerepelt 1992-ben, amiért színészi díjat kapott a Sundance Filmfesztiválon.

További ismert filmjei között van a Dick Tracey, a Bádogemberek, az Első állomás Las Vegas vagy a Tisztességtelen ajánlat. Szerepelt Steve Buscemi Bárbajnokok című rendezői bemutatkozásában, majd a színész-rendező Állati kiképzés és Facér Jimmy című filmjeiben is.

Állítólag a Guns N' Roses gitáros Slashnek (született Saul Hudson) Cassel adta a becenevét, a színész fia és a zenész ugyanis jó barátok voltak. Cassel pedig azért adta ezt a nevet neki, mert Hudson mindig sietett, és mindig valami rosszban sántikált.