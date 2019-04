Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","shortLead":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","id":"20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238b6fba-636d-4543-8a5e-1f4caea90ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","timestamp":"2019. április. 10. 05:25","title":"Még rakétát is adnának a lecserélt MiG-29-esek mellé, de így sincs vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt megtudhatja, mit (nem) kellett volna elhinnie az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetetlen valós hírek keverednek hihető kamuhírekkel az Urbanlegends hoaxkvízében. Ha kitölti, 2 perc alatt...","id":"20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08219cff-2428-4746-b86b-c7b2e86ebabe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_urbanlegends_hoaxkviz_marcius","timestamp":"2019. április. 10. 09:33","title":"Ön is továbbküldte \"a Facebook üzenetét\"? Nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","shortLead":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","id":"20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c81371-6c59-4d81-9005-66f6dfe705e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","timestamp":"2019. április. 09. 21:03","title":"Feltörtek két autót egy budapesti bölcsőde előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95bd0e-075b-488c-a117-e60aaaec8117","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legnagyobb villanyautójának ezúttal nem aszfalton megejtett gyorsulás versenyszámban kellett teljesítenie. ","shortLead":"Az amerikai gyártó legnagyobb villanyautójának ezúttal nem aszfalton megejtett gyorsulás versenyszámban kellett...","id":"20190411_video_terepezni_sarat_dagasztani_vittek_a_tesla_model_xet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc95bd0e-075b-488c-a117-e60aaaec8117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e57a5a-5c9f-4315-8fcf-9a4f0c0fbac8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_video_terepezni_sarat_dagasztani_vittek_a_tesla_model_xet","timestamp":"2019. április. 11. 11:21","title":"Videó: terepezni, sarat dagasztani vitték a Tesla Model X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más OLAF-jelentés eddig a közelébe sem került a magyarországi bíróságoknak. Ebben az esetben – mint szerda reggel kiderült – négy embert, köztük két magyart vádoltak meg. Közszereplő nincs a vádlottak között. ","shortLead":"Más OLAF-jelentés eddig a közelébe sem került a magyarországi bíróságoknak. Ebben az esetben – mint szerda reggel...","id":"20190410_Alstomugy_3_ev_kellett_hogy_birosag_ele_vigyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5d5603c-8584-48ba-add2-0f18e0e5af1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2571fe8-67c8-47fc-a110-7ef6094f8091","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Alstomugy_3_ev_kellett_hogy_birosag_ele_vigyek","timestamp":"2019. április. 10. 13:30","title":"Alstom-ügy: az évszázad lopásának kiáltották ki, ez lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fideszt még várják az egyre illusztrisabb csapatba. ","shortLead":"A Fideszt még várják az egyre illusztrisabb csapatba. ","id":"20190409_Az_Osztrak_Szabadsagpart_csatlakozott_Salvini_partszovetsegehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c0041-aa73-48bb-a2b7-584f6a91e39d","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Az_Osztrak_Szabadsagpart_csatlakozott_Salvini_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 09. 18:39","title":"Az Osztrák Szabadságpárt csatlakozott Salvini pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem félnek a budaörsi pedagógusok attól, hogy aláírták az Orbán Viktornak szóló nyílt levelüket, amelyben a miniszterelnököt az ígéretének megszegésére figyelmeztették. Mint mondják, nincs hova hátrálniuk, viszont a gyerekeknek példát kell mutatniuk.\r

\r

","shortLead":"Nem félnek a budaörsi pedagógusok attól, hogy aláírták az Orbán Viktornak szóló nyílt levelüket, amelyben...","id":"20190410_Ha_a_gyerekek_latjak_hogy_mindezt_turom_hogy_alljak_elejuk__lesze_ujabb_tanarlazadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9843ec11-a1f6-43ac-91ec-f5554031bf42","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Ha_a_gyerekek_latjak_hogy_mindezt_turom_hogy_alljak_elejuk__lesze_ujabb_tanarlazadas","timestamp":"2019. április. 10. 06:30","title":"„Ha a gyerekek látják, hogy mindezt tűröm, hogy álljak eléjük?” – lesz-e újabb tanárlázadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772d212e-2f0f-4b71-8723-1a4fe80f6265","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két év alatt másfél milliárd forint be nem fizetett adót találtak az autókereskedőknél és az alkatrészek forgalmazóinál, idén kiemelt ellenőrzési célpont lesz az autósszakma.","shortLead":"Két év alatt másfél milliárd forint be nem fizetett adót találtak az autókereskedőknél és az alkatrészek...","id":"20190410_Autokereskedoknel_razziazik_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772d212e-2f0f-4b71-8723-1a4fe80f6265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9843ac2-64b7-4ee6-96b9-aa92a983c522","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Autokereskedoknel_razziazik_a_NAV","timestamp":"2019. április. 10. 06:06","title":"Autókereskedőknél razziázik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]