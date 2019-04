Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39731ec8-567d-4b20-a7ed-1abf4fdf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, jönni kell a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS konkurensével.","shortLead":"Nincs mese, jönni kell a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS konkurensével.","id":"20190409_audi_q9_suv_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39731ec8-567d-4b20-a7ed-1abf4fdf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f86c8d9-a81c-4181-8f87-271d617099a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_audi_q9_suv_2020","timestamp":"2019. április. 09. 18:28","title":"5,2 méteres óriás lesz az Audi Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1100a3-4a50-4083-9f62-61fd59cf52be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 18-ától a Mozinet forgalmazásában látható a mozikban a digitálisan felújított Vízipók-csodapók.\r

\r

","shortLead":"Április 18-ától a Mozinet forgalmazásában látható a mozikban a digitálisan felújított Vízipók-csodapók.\r

\r

","id":"20190411_Hat_ez_a_vizipok_egy_csodapok__jovo_hettol_mozikban_a_legendas_rajzfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1100a3-4a50-4083-9f62-61fd59cf52be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a96632-663a-4188-be5d-9820fef491f0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Hat_ez_a_vizipok_egy_csodapok__jovo_hettol_mozikban_a_legendas_rajzfilm","timestamp":"2019. április. 11. 14:54","title":"„Hát, ez a vízipók egy csodapók!” – jövő héttől mozikban a legendás rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerekben, ha nincs már alternatíva, az emberek az adott keretek között keresik a boldogulásukat – mondja Majtényi György történész, akivel az általa is szerkesztett Kommunista kiskirályok című könyv kapcsán beszélgettünk. Interjú a friss HVG-ben.","shortLead":"Az autoriter rendszerekben, ha nincs már alternatíva, az emberek az adott keretek között keresik a boldogulásukat –...","id":"20190411_Majtenyi_Gyorgy_A_kommunistak_hamar_felismerte_a_fociban_rejlo_marketinglehetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb246da-7154-4463-b4fa-7f5b67d6a632","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Majtenyi_Gyorgy_A_kommunistak_hamar_felismerte_a_fociban_rejlo_marketinglehetoseget","timestamp":"2019. április. 11. 15:13","title":"Majtényi György: A kommunisták hamar felismerték a fociban rejlő marketinglehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","shortLead":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","id":"20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c17c316-772b-4780-9af4-fc452bd7da14","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Orosz áttörés: pert nyert a nemváltó műtéten átesett nyomdai gépmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","id":"20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c886769-58d4-4178-8ef5-3d9dcb6584a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Hat_auto_utkozott_lezartak_a_Vaci_utat","timestamp":"2019. április. 09. 20:52","title":"Hat autó ütközött, lezárták a Váci utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebook kontrollálná a magyar kormánysajtó hirdetéseit, a Fidesz pedig megrendszabályozná az amerikai óriást. Valódi háború lesz a virtuális világban a virtuális világért?","shortLead":"A Facebook kontrollálná a magyar kormánysajtó hirdetéseit, a Fidesz pedig megrendszabályozná az amerikai óriást. Valódi...","id":"20190410_Kitorhet_a_haboru_a_Fidesz_es_a_Facebook_kozott_a_virtualis_vilagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb133c8f-8972-4837-abcd-44bace760504","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Kitorhet_a_haboru_a_Fidesz_es_a_Facebook_kozott_a_virtualis_vilagert","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Kitörhet a háború a Fidesz és a Facebook között a virtuális világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85b0cce-1dec-49a8-8ff7-e10aaf31868b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"A szolnoki börtöné lett az ország legszebb konyhakertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]