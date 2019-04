Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adóelőleget kell fizetniük.","shortLead":"Adóelőleget kell fizetniük.","id":"20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6fc1ec-76c4-4b08-9659-0f0c2b85ba71","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Fontos_datum_kozeleg_ket_napjuk_maradt_az_egyeni_vallalkozoknak_es_az_ostermeloknek","timestamp":"2019. április. 10. 15:48","title":"Fontos dátum közeleg, két napjuk maradt az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77e8f0e-6fa0-40a9-81e6-5dc43dc879cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyszerűbb parancssori bűvészkedéssel pillanatok alatt elrejthetjük a számítógép által érzékelt, de nem szükséges vezeték nélküli hálózatokat. A trükk Windows 10-en működik igazán jól.","shortLead":"Egy egyszerűbb parancssori bűvészkedéssel pillanatok alatt elrejthetjük a számítógép által érzékelt, de nem szükséges...","id":"20190409_wifi_beallitas_halozat_nevek_elrejtese_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e77e8f0e-6fa0-40a9-81e6-5dc43dc879cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de940d6-722d-43b1-a36c-04c153a326b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_wifi_beallitas_halozat_nevek_elrejtese_otthon","timestamp":"2019. április. 09. 20:33","title":"Wifit használ otthon? Mutatunk egy trükköt, amiért nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben a 2019/20-as évadtól felel a színház repertoárjáért. Schell Judit szerint míg a Nemzeti Színház mindig is ki volt téve a politikai meccseknek, addig a Tháliába pont azért szeretnek járni a nézők, mert felhőtlenül szórakozhatnak, és elfelejthetik azt, amit előtte és utána a híradásokból kapnak.","shortLead":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben...","id":"20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febe4977-e815-4ff9-b332-53b8b9757cde","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","timestamp":"2019. április. 09. 10:40","title":"Schell Judit: A színházi katasztrófaturizmus nem a művészetről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec4d1b-1340-4713-adf3-5bd91ead3670","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportági szövetség 200 millió forintot kapott a kormánytól a beruházásra. ","shortLead":"A sportági szövetség 200 millió forintot kapott a kormánytól a beruházásra. ","id":"20190409_kincsem_park_rogbi_stadion_agarverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec4d1b-1340-4713-adf3-5bd91ead3670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed02dc3-0b84-4700-bde9-a6121de34cd3","keywords":null,"link":"/sport/20190409_kincsem_park_rogbi_stadion_agarverseny","timestamp":"2019. április. 09. 13:52","title":"Rögbistadion épül a Kincsem Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség négy embert vádol több millió eurós vesztegetéssel és fiktív szerződések megkötésével.","shortLead":"Az ügyészség négy embert vádol több millió eurós vesztegetéssel és fiktív szerződések megkötésével.","id":"20190410_Negy_ember_ellen_emeltek_vadat_az_Alstomugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42385634-f713-4f80-b34f-1fdc96d1be58","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Negy_ember_ellen_emeltek_vadat_az_Alstomugyben","timestamp":"2019. április. 10. 09:10","title":"Négy ember ellen emeltek vádat az Alstom-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap pedig egy képben összegezte a nap történéseit.","shortLead":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap...","id":"20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5de01b-6acc-4ce9-a8f3-c1ca3bf81944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","timestamp":"2019. április. 10. 23:09","title":"Itt a nap képe a Brexit-csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek ekkora ingatlanár-emelkedést.","shortLead":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek...","id":"20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc988-afd7-40de-b832-130070a283ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","timestamp":"2019. április. 09. 17:34","title":"A világ nagyvárosai közül Budapesten drágultak legjobban a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]