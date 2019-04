Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a27d7bb-a575-415d-8447-2c270c262280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitrinnek is hívhatnánk, ugyanis leginkább erre hasonlít a Panasonic érdekes fejlesztése. Valójában persze nem bútordarabról van szó.","shortLead":"Vitrinnek is hívhatnánk, ugyanis leginkább erre hasonlít a Panasonic érdekes fejlesztése. Valójában persze nem...","id":"20190412_panasonic_vitrine_uvegszekreny_oled_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a27d7bb-a575-415d-8447-2c270c262280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1bf8d8-44a3-4f18-9e08-c5db156e8f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_panasonic_vitrine_uvegszekreny_oled_kijelzo","timestamp":"2019. április. 12. 08:33","title":"Nagyot néz, ha meglátja, milyen kijelzőt mutatott be a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fef5849-8936-4c8a-85a9-d9cbb840cade","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag nincs, aki lepapírozhatná az új járműveket.","shortLead":"Állítólag nincs, aki lepapírozhatná az új járműveket.","id":"20190411_trolibusz_BKK_Skoda_Trollino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fef5849-8936-4c8a-85a9-d9cbb840cade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8db14f8-cb3a-4cc2-8bb3-359ef102a521","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_trolibusz_BKK_Skoda_Trollino","timestamp":"2019. április. 11. 16:18","title":"Fél éve itt vannak, mégis állnak az új budapesti trolibuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c8c064-07f2-4565-8129-c42afdf860bd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Figyelniük kell a kereskedőknek.","shortLead":"Figyelniük kell a kereskedőknek.","id":"20190411_Jon_a_nagy_tepkedes_idoszaka_valtoznak_a_vasarlok_konyvere_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c8c064-07f2-4565-8129-c42afdf860bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a81a7-2018-4cfb-89ea-26c11215eba5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Jon_a_nagy_tepkedes_idoszaka_valtoznak_a_vasarlok_konyvere_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2019. április. 11. 08:25","title":"Jön a nagy tépkedés időszaka: változnak a vásárlók könyvére vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035c98c8-0871-41a9-92cd-2589e83df701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akcióról videó is készült. ","shortLead":"Az akcióról videó is készült. ","id":"20190411_Kutyaviadal_szervezoit_fogta_el_a_TEK_Mohacson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035c98c8-0871-41a9-92cd-2589e83df701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f8421-803a-4a09-a670-a0aa2e996c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kutyaviadal_szervezoit_fogta_el_a_TEK_Mohacson","timestamp":"2019. április. 11. 08:42","title":"Kutyaviadal szervezőit fogta el a TEK Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon üzennek a másiknak. Nem a billentyűzetével van gond, odaát nem jó valami. ","shortLead":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon...","id":"20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac2de9f-8aa0-43bd-ab95-59c8d984e489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","timestamp":"2019. április. 11. 11:03","title":"Nagyon idegesítő hiba van a Facebookon, ön is tapasztalja? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","shortLead":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","id":"20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11380553-98cc-4a01-97ab-6d2dc6c3c07e","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 12. 11:41","title":"Mészáros Lőrinc lánya technikai okból került a NAV szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó mértékű maradványait.","shortLead":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó...","id":"20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c530f2cf-5ae7-4855-a142-741871ab0191","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","timestamp":"2019. április. 10. 20:46","title":"Veszélyes lehet az emberre is a gleccserekben összegyűlő radioaktivitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]