[{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC labdarúgóklub magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy következőleg már nem vele kezdenek bele a felkészülésbe. ","shortLead":"A Hertha BSC labdarúgóklub magyar vezetőedzője a Nemzeti Sportnak azt mondta, nem bánja, hogy következőleg már nem vele...","id":"20190417_dardai_pal_hertha_bsc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a40476-3c3b-4e87-a44e-e03e5675bfa1","keywords":null,"link":"/sport/20190417_dardai_pal_hertha_bsc","timestamp":"2019. április. 17. 10:20","title":"Dárdai: Elfáradtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Omar Sakír az Izrael elleni bojkottmozgalom támogatója. ","shortLead":"A hatóságok szerint Omar Sakír az Izrael elleni bojkottmozgalom támogatója. ","id":"20190417_Kiutasitottak_Izraelbol_a_Human_Rights_Watch_helyi_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a962f8c0-0455-4dc9-90f6-aecda221aba7","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Kiutasitottak_Izraelbol_a_Human_Rights_Watch_helyi_vezetojet","timestamp":"2019. április. 17. 05:53","title":"Kiutasították Izraelből a Human Rights Watch helyi vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással is vádolták. Jelenleg is az Agrárminisztérium egyik háttérintézményében dolgozik. ","shortLead":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással...","id":"20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e25912b-c261-4da7-abdd-6ef5d4cd8078","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","timestamp":"2019. április. 16. 17:23","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték Hegedűs Zsuzsa volt titkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek...","id":"20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569ac05-479a-45fb-82a8-1f11c333492f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","timestamp":"2019. április. 18. 05:15","title":"Vigyázzon, ha eladott valamit, baj ne legyen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél történt a baleset.\r

","shortLead":"Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 14-es kilométernél történt a baleset.\r

","id":"20190417_Negyes_baleset_az_M0on_Budatetenynel_nagy_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec92e41-11f1-4c4c-9166-e6aa65975be9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Negyes_baleset_az_M0on_Budatetenynel_nagy_a_dugo","timestamp":"2019. április. 17. 09:36","title":"Négyes baleset az M0-on Budatéténynél, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","shortLead":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","id":"20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6a5569-9c11-43a5-b5c8-6765786ad936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","timestamp":"2019. április. 17. 12:53","title":"A köztársasági elnök kinevezte Patai Mihályt a jegybank alelnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és így a reklámbevételek – növelése érdekében még a Notre-Dame katedrális katasztrófáját is meglovagolják. Főszerepben: Orbán Viktor.","shortLead":"Nem lehet egyszerű dolguk a kamuhíres oldalak szerzőinek, mikor reggelente a tükörbe néznek. A látogatottság – és...","id":"20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fcb4dc-4aef-4da8-9d6b-f90bc1b17963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad463c5c-e675-449e-92d3-f43c8c9dd4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_orban_viktor_notre_dame_ujjaepitese_migransok_franciaorszag_macron","timestamp":"2019. április. 17. 08:03","title":"Körmönfont hazugság terjed Orbánról és a Notre-Dame kapcsolatáról a neten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","shortLead":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","id":"20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d6b99-c2bf-4527-8468-1e89982598ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","timestamp":"2019. április. 16. 18:23","title":"Négy év börtönre ítélték, mert sósavval öntötte le szállásadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]