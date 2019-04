Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is lett. ","shortLead":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is...","id":"20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7352b-86fc-4827-bc13-0e77ffb9c2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","timestamp":"2019. április. 18. 15:33","title":"Megjött az olcsóbb az Xbox One, de egyvalami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pilhál Tamás azt mondta, sajnálja, hogy megosztotta azt a fotót, és azt is, hogy ehhez egy viccesnek szánt, de bántó kommentet írt.","shortLead":"Pilhál Tamás azt mondta, sajnálja, hogy megosztotta azt a fotót, és azt is, hogy ehhez egy viccesnek szánt, de bántó...","id":"20190417_Bocsanatot_kert_a_Pesti_Sracok_ujsagiroja_Nagy_Blankatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001ce940-0336-42a2-837b-71b9c3544ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Bocsanatot_kert_a_Pesti_Sracok_ujsagiroja_Nagy_Blankatol","timestamp":"2019. április. 17. 20:40","title":"Bocsánatot kért a Pesti Srácok újságírója Nagy Blankától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4667ba6-f97d-42ff-a431-1af04e5d8af5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség még nyomoz az ügyben.","shortLead":"A rendőrség még nyomoz az ügyben.","id":"20190418_Agyonlottek_a_Trainspotting_2_szineszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4667ba6-f97d-42ff-a431-1af04e5d8af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf67064-d77c-46d0-aa70-35552f8bc4cd","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Agyonlottek_a_Trainspotting_2_szineszet","timestamp":"2019. április. 18. 13:33","title":"Agyonlőtték a Trainspotting 2. színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hónap végén véget ér Beck György elnöki mandátuma, 12 év után hagyja ott a Vodafone-t.","shortLead":"A hónap végén véget ér Beck György elnöki mandátuma, 12 év után hagyja ott a Vodafone-t.","id":"20190418_Tavozik_a_Vodafone_Magyarorszag_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1534339d-490e-4288-9227-1db78ff30d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d6c46e-1313-456e-8243-aa225f58ebe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Tavozik_a_Vodafone_Magyarorszag_elnoke","timestamp":"2019. április. 18. 11:55","title":"Távozik a Vodafone Magyarország elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fedélzeti kamera buktatta le.","shortLead":"Fedélzeti kamera buktatta le.","id":"20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b487357-c791-44a7-a98e-196bb1a5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","timestamp":"2019. április. 18. 10:01","title":"Elkapták a belvárosban ámokfutó BMW-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1652d29-eabc-4605-a480-07ee0502bd06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közhiedelemmel ellentétben a földön csipogó madárfióka nem szorul segítségre, a szakemberek ezért azt javasolják, nyugodtan hagyjuk csak ott. Ha nyílt helyen bukkanunk egyre, maximum egy bokorig vigyük, de haza semmikép.","shortLead":"A közhiedelemmel ellentétben a földön csipogó madárfióka nem szorul segítségre, a szakemberek ezért azt javasolják...","id":"20190417_foldon_talalt_madarfioka_etetese_feszek_elhagyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1652d29-eabc-4605-a480-07ee0502bd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf421973-bc99-4f10-a16f-7fd87f33ebc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_foldon_talalt_madarfioka_etetese_feszek_elhagyasa","timestamp":"2019. április. 17. 14:03","title":"Nehogy hazavigye a földön talált madárfiókát, óriási bajt csinálhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6a0a05-7d37-45e6-878b-e44980a26bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már csaknem egy éve életbe lépett Európában a felhasználók adatait védő GDPR-rendelkezés, a szállodák mintha nem foglalkoznának ezzel eléggé, és veszélyeztetik ügyfeleik személyes adatait – állítja a Symantec biztonsági kutatója.","shortLead":"Bár már csaknem egy éve életbe lépett Európában a felhasználók adatait védő GDPR-rendelkezés, a szállodák mintha nem...","id":"20190418_symantec_kutatas_szallodak_adatszivargas_gdpr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6a0a05-7d37-45e6-878b-e44980a26bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4313fca2-70d2-4705-ab13-5da332b59eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_symantec_kutatas_szallodak_adatszivargas_gdpr","timestamp":"2019. április. 18. 08:03","title":"Nem is gondolná, milyen veszélyben van, ha neten foglal szállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]