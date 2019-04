Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az új műszerek azt fogják kiszámítani, hogy két pont közötti távot mennyi idő alatt tette meg az autós, és ha túl gyorsan ment, jön majd a csekk. ","shortLead":"Az új műszerek azt fogják kiszámítani, hogy két pont közötti távot mennyi idő alatt tette meg az autós, és ha túl...","id":"20190416_Specialis_traffipaxokat_fognak_telepiteni_a_horvat_autopalyakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090ea0f2-edb4-44fd-9f29-cf2721b6cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40405ef5-9372-431b-85f5-e2b97e1e7900","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Specialis_traffipaxokat_fognak_telepiteni_a_horvat_autopalyakra","timestamp":"2019. április. 16. 17:01","title":"Speciális traffipaxokat fognak telepíteni a horvát autópályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban elhelyezett női holttestnek hiányzott a feje. ","shortLead":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban...","id":"20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef8c30-1312-4e68-b794-b4e9e408b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","timestamp":"2019. április. 17. 10:33","title":"Felnyitottak egy 13 500 éves sírt Kínában, elég érdekes dolgot találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","shortLead":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","id":"20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e631f-cb98-429c-aaf0-297ecccfb19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 17:53","title":"Kormány: Demszky akarta, mi nem támogatjuk a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Diáktársai petróleummal leöntöttek és felgyújtottak egy bangladesi lányt, mert szexuális zaklatással vádolta meg az iskolaigazgatót. Nuszrat Dzsahan Rafi belehalt égési sérüléseibe.","shortLead":"Diáktársai petróleummal leöntöttek és felgyújtottak egy bangladesi lányt, mert szexuális zaklatással vádolta meg...","id":"20190418_banglades_iskolaigazgato_diaklany_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822b3938-5800-4a17-ac26-31c82ac95584","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_banglades_iskolaigazgato_diaklany_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. április. 18. 13:41","title":"Megégettek egy bangladesi lányt, aki szexuális zaklatással vádolta meg iskolaigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b798a61-f820-4bce-8cf3-e4555fe3df4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos márka új SUV modelljével 4 másodpercnél kevesebb idő alatt letudható a 0-100-as sprint.","shortLead":"A csillagos márka új SUV modelljével 4 másodpercnél kevesebb idő alatt letudható a 0-100-as sprint.","id":"20190417_hivatalos_ime_az_510_loeros_uj_mercedes_glc_63_s_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b798a61-f820-4bce-8cf3-e4555fe3df4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec44677-270d-4d44-850f-6e9a7d418889","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_hivatalos_ime_az_510_loeros_uj_mercedes_glc_63_s_divatterepjaro","timestamp":"2019. április. 17. 11:21","title":"Hivatalos: íme az 510 lóerős új Mercedes-AMG GLC 63 S divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú kocsival nem mehet vissza a forgalomba. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú...","id":"20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f581f2f-d61a-4fca-abb6-dde247b7a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","timestamp":"2019. április. 17. 13:06","title":"Reagált a rendőrség az M7-esen döngető \"horrorfurgon\" hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana az Apple-nek és az Amazonnak is.","shortLead":"Bár egyelőre még nagyon korai szakaszban áll a fejlesztés, a Facebook a jelek szerint konkurenciát állítana...","id":"20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22931351-409a-47bd-88ea-5158769726e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_facebook_apple_siri_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. április. 18. 09:33","title":"Kiderült, most épp min ügyködik a Facebook, félhet az Apple és az Amazon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák a Kubába irányuló utazásokat is.","shortLead":"Az USA-ban élő kubai családok limitált mennyiségű pénzt küldhetnek a szigetországban élő rokonaiknak, de korlátozzák...","id":"20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabf5421-6106-47d7-8696-da55249b6b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Washington_ujabb_korlatozasokat_es_szankciokat_vezet_be_Kuba_Nicaragua_es_Venezuela_ellen","timestamp":"2019. április. 18. 06:15","title":"Amerika komoly szankciókat vezetett be Kuba, Nicaragua és Venezuela ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]