Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b798a61-f820-4bce-8cf3-e4555fe3df4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos márka új SUV modelljével 4 másodpercnél kevesebb idő alatt letudható a 0-100-as sprint.","shortLead":"A csillagos márka új SUV modelljével 4 másodpercnél kevesebb idő alatt letudható a 0-100-as sprint.","id":"20190417_hivatalos_ime_az_510_loeros_uj_mercedes_glc_63_s_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b798a61-f820-4bce-8cf3-e4555fe3df4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec44677-270d-4d44-850f-6e9a7d418889","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_hivatalos_ime_az_510_loeros_uj_mercedes_glc_63_s_divatterepjaro","timestamp":"2019. április. 17. 11:21","title":"Hivatalos: íme az 510 lóerős új Mercedes-AMG GLC 63 S divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","shortLead":"Borsod megyében élte át a jelenetet egy autós. Mindenki ép bőrrel megúszta.","id":"20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a35c449-f9f4-4a5b-ba32-74cae6a82006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b81ed33-fdef-444d-8b8e-01ee52bcbcf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_A_semmibol_szarvas_ugrott_at_az_autos_elott__video","timestamp":"2019. április. 17. 13:57","title":"A bokrok közül ugrott ki a szarvas, centiken múlott a hatalmas baleset – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","shortLead":"A bejelentés váratlan. A tévés 18 év után hagyja ott a TV2-t.\r

\r

","id":"20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69430a7-7ad7-460a-91d6-e835cdf40b20","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Azurak_Csaba_tavozik_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 17. 09:54","title":"Azurák Csaba távozik a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indulhat a húsvéti roham a boltokban, péntektől csak néhány üzlettípus nyithat ki.","shortLead":"Indulhat a húsvéti roham a boltokban, péntektől csak néhány üzlettípus nyithat ki.","id":"20190418_Igy_valtozik_a_boltok_nyitva_tartasa_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0159a5c5-8c01-4a0e-ba61-a719e0bb8111","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Igy_valtozik_a_boltok_nyitva_tartasa_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. április. 18. 11:32","title":"Így változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190417_Bodocs_mar_tudja_hol_epitik_ujja_a_NotreDameot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879938e9-b748-4803-b178-9f54c6c0f464","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Bodocs_mar_tudja_hol_epitik_ujja_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 17. 12:03","title":"Bödőcs már tudja, hol építik újjá a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki a felmérésből, amelyet az e heti HVG ismertet.","shortLead":"A szavazókedv nem nőtt, legjobb esetben is 50 százalék körüli lehet a részvétel az EP-választáson, derül ki...","id":"20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380e84e3-8dc0-4228-9d6a-3d8266267f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751eb3d4-e110-4bf8-8448-cf2a3b8ce6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Median_Az_MSZP_beerte_a_Jobbikot_a_Fidesz_ismet_erosodott","timestamp":"2019. április. 17. 13:50","title":"Medián: Az MSZP beérte a Jobbikot, a Fidesz ismét erősödött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hiába volt kiemelkedően és meglepően erős a 2018-as magyar gazdasági növekedés, Románia, Szlovákia és Csehország is nagyobbat lépett az uniós átlag felé. Az egy főre eső magyar GDP még mindig csak az EU-átlag 44 százaléka.","shortLead":"Hiába volt kiemelkedően és meglepően erős a 2018-as magyar gazdasági növekedés, Románia, Szlovákia és Csehország is...","id":"20190418_Romania_megint_nagyobbat_lepett_elore_mint_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5723dbe5-9dd0-4512-b933-3ee518d32ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed21cd9-6dc1-42ee-9956-467a13709f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Romania_megint_nagyobbat_lepett_elore_mint_Magyarorszag","timestamp":"2019. április. 18. 06:30","title":"Az Ausztriát fixírozó Magyarországnál most Románia is nagyobbat lépett előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz a hálózat MTA-ról történő leválasztása eldöntött tény a kormány részéről.\r

\r

","shortLead":"Nem örül Palkovics László, hogy az MTA bekeményített a kutatóintézeti hálózat ügyében. Úgy fest, az átalakítás, azaz...","id":"20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512e29b5-69a4-4282-a3e6-f666374fe652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1b4c26-78a6-4cbc-9c8c-0b2531ab2cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Palkovicsek_nem_orulnek_hogy_bekemenyitett_az_MTA","timestamp":"2019. április. 17. 09:59","title":"Palkovicsék nem örülnek, hogy bekeményített az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]