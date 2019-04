Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc9351ae-00f6-4fe1-850c-28fde2bfa9e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Autodidakta képzőművész volt, a hvg.hu-nak is készített videókat.","shortLead":"Autodidakta képzőművész volt, a hvg.hu-nak is készített videókat.","id":"20190422_Meghalt_Egyed_Laszlo_grafikus_filmrendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9351ae-00f6-4fe1-850c-28fde2bfa9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e47c69-afc6-4299-bb05-ec4a79043ab7","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Meghalt_Egyed_Laszlo_grafikus_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 22. 20:49","title":"Meghalt Egyed László grafikus, filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","shortLead":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","id":"20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e230beb3-14f5-4cbc-96ce-f410bb5ccde7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","timestamp":"2019. április. 21. 16:05","title":"A világ egyik legnagyobb autógyártójánál a csúcsvezetők többsége nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32232a37-5fd5-4898-94fb-023f91ddc376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térdprotézisműtétre például 10 hónap a várakozási idő az egri kórházban. ","shortLead":"Térdprotézisműtétre például 10 hónap a várakozási idő az egri kórházban. ","id":"20190423_Honapokkal_tobbet_kell_varni_EszakMagyarorszagon_egyes_mutetekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32232a37-5fd5-4898-94fb-023f91ddc376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2348073e-c239-4c34-aef8-2ebdb5e33d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Honapokkal_tobbet_kell_varni_EszakMagyarorszagon_egyes_mutetekre","timestamp":"2019. április. 23. 09:22","title":"Hónapokkal többet kell várni Észak-Magyarországon egyes műtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön. Az Instagram is tesztel egy ehhez kapcsolódó dolgot. ","shortLead":"A közösségi médiára sokan nem úgy tekintenek, ahogy alkotóik szeretnék, ezért gyakran változtatnak rendszerükön...","id":"20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175b2141-67b8-4779-a62d-d4db10376708","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_instagram_foto_lajk_kepmegosztas","timestamp":"2019. április. 23. 10:03","title":"Furcsa változás az Instagramon, \"eltűnhetnek\" a lájkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók új androidos telefonjuk első használatba vételekor eldöntsék, melyik böngészőt és keresőmotort akarják használni telefonjaikon. A kicsinek tűnő módosítás a Google-nak idővel nagyon is fájhat.","shortLead":"A rájuk kiszabott, sokmilliárdos uniós büntetés után a Google nem viaskodik tovább, lehetővé teszi, hogy a felhasználók...","id":"20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a759fa-c8cb-4b4c-b5ff-03ca5468fc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_google_android_bongeszo_keresomotor_europai_bizottsag_birsag_unios_versenyszabalyozas","timestamp":"2019. április. 23. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Nagy változásra számíthat már bekapcsoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra repítette a Huawei P30 Prót.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra...","id":"20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29633b70-5318-42ef-a2af-c637663eb267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","timestamp":"2019. április. 23. 08:33","title":"Videó: Szétszedték a Huawei P30 Prót, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23ceb98-bcc9-40a2-b0d5-77bbc9c5e1ca","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső megoldásaként emlegetett mesterséges hús piaci megjelenése.","shortLead":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső...","id":"201916__akadozo_muhuskiserletek__vagohidi_szovetek__laborinseg__draga_husnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23ceb98-bcc9-40a2-b0d5-77bbc9c5e1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052a6d68-4f75-49c1-b51a-af75ff3dbd9c","keywords":null,"link":"/tudomany/201916__akadozo_muhuskiserletek__vagohidi_szovetek__laborinseg__draga_husnak","timestamp":"2019. április. 22. 07:00","title":"Hiába finom, ha még nagyon drága: mikor kerül műsonka a húsvéti asztalra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.\r

\r

","id":"20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc340fa-0321-4b71-a141-e65602ea7286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ed235-ae04-40d7-a1fa-48e382c43e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Tobb_szaz_negyzetmeteren_eg_az_aljnovenyzet_a_Hatar_utnal","timestamp":"2019. április. 21. 18:17","title":"Több száz négyzetméteren ég az aljnövényzet a Határ útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]