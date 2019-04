Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c08af5-6262-46eb-b725-4200842c9406","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SS Iron Crown szállítóhajót a második világháborúban érte torpedó. Az óceán fenekén 77 éve fekvő roncsról most képeket tette közzé a kutatók. ","shortLead":"Az SS Iron Crown szállítóhajót a második világháborúban érte torpedó. Az óceán fenekén 77 éve fekvő roncsról most...","id":"20190424_masodik_vilaghaborus_hajoroncs_ausztralia_torpedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c08af5-6262-46eb-b725-4200842c9406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2076e8af-d697-42e0-97e4-0944c8eb23c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_masodik_vilaghaborus_hajoroncs_ausztralia_torpedo","timestamp":"2019. április. 24. 11:33","title":"Világháborús hajóroncsra bukkantak 700 méter mélyen Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környékén élők, akiknek a panaszait meghallva most hatóságilag fogják korlátozni a ferihegyi légikikötő körüli éjszakai gépmozgást. Ám lehet, hogy sokan csalódni fognak: a tervezett intézkedések hatását csak az érintettek egy része fogja megérezni. A repülőtér környékén ugyanis, egy kis csavarral, lényegében minden változatlan marad.","shortLead":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc...","id":"20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a7fb18-6f5b-4f51-8e44-642c43ed2c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","timestamp":"2019. április. 24. 16:00","title":"Szállnak rendelkezésünkre? Sokan nagyot csalódhatnak a ferihegyi repülési tilalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sincs megállás, a Facebook nemcsak a bevételeit tudta növelni, de a felhasználók is egyre többen vannak.","shortLead":"Továbbra sincs megállás, a Facebook nemcsak a bevételeit tudta növelni, de a felhasználók is egyre többen vannak.","id":"20190425_facebook_2019_q1_negyedeves_penzugyi_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b79b8c-c986-4283-ad6b-727533ecba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850eddf3-bcaa-4114-8d1b-626fee41d153","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_facebook_2019_q1_negyedeves_penzugyi_jelentes","timestamp":"2019. április. 25. 13:33","title":"919 forintot keresett önön minden hónapban a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e2505f-0810-4b72-899d-bb0e23876040","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Sok munkavállaló tényleg megteszi a legtöbbet, ami tőle telik, de van, amikor nem a tervek szerint sülnek el a dolgok. Mi van, ha tévedünk? Hogyan orvosoljuk a hibát? Hogyan reagáljunk?","shortLead":"Sok munkavállaló tényleg megteszi a legtöbbet, ami tőle telik, de van, amikor nem a tervek szerint sülnek el a dolgok...","id":"20190423_4_altalanos_munkahelyi_baki_es_megoldasuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e2505f-0810-4b72-899d-bb0e23876040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d36b01-0f51-4d77-b91c-53105eaf0928","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190423_4_altalanos_munkahelyi_baki_es_megoldasuk","timestamp":"2019. április. 23. 15:30","title":"4 általános munkahelyi baki és megoldásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltjének választási programja nem sokkal hosszabb, mint a Fideszé, de legalább konkrét javaslatok is szerepelnek benne. Például egy jogállamiságot ellenőrző testület létrehozása, fiatal családoknak járó kedvezményes lakáshitel és az európai FBI létrehozása. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltjének választási programja nem sokkal hosszabb, mint a Fideszé, de legalább konkrét...","id":"20190424_Manfred_Weber_12_pontja_neppart_ep_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c844c8-7fe3-4a5d-9c4d-28c1343d4434","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Manfred_Weber_12_pontja_neppart_ep_valasztas","timestamp":"2019. április. 24. 06:30","title":"Rossz idők várnak Orbán Viktorra, ha teljesül Manfred Weber 12 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díj szűkített listájára a jövőben hét helyett tíz film kerülhet fel. ","shortLead":"A díj szűkített listájára a jövőben hét helyett tíz film kerülhet fel. ","id":"20190424_Oscar_kategoria_legjobb_idegen_nyelvu_film_atnevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35de113-c1b1-4d84-9549-17c84f588bae","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Oscar_kategoria_legjobb_idegen_nyelvu_film_atnevezes","timestamp":"2019. április. 24. 12:08","title":"Átnevezik a legjobb idegen nyelvű film kategóriáját az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","shortLead":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","id":"20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7456968-5cdc-405f-9b56-2d1fc4f2bcce","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","timestamp":"2019. április. 25. 09:06","title":"Jobban van a lépfenével fertőzött Békés megyei házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]