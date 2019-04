Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing charlestoni, 787-es Dreamlinereket összeszerelő üzemében.","shortLead":"Nevükkel is vállalják véleményüket azok a Boeing-dolgozók, akik szerint súlyos mulasztások történnek a Boeing...","id":"20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2219b5f-3923-4899-8da5-cb9a91a99c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f235549-fed2-4c70-bd97-094db5c90802","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_boeing_charleston_gyar_minosegi_problemak_faa_nyt","timestamp":"2019. április. 24. 08:33","title":"Szivárogtatnak a dolgozók: kritikus hibák vannak a Boeing repülőgépgyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","id":"20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4afc40-dc39-44f9-ba8a-ee3b90780aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","timestamp":"2019. április. 23. 19:33","title":"Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szorongással és stresszel küzd, a rajongóktól türelmet kér.","shortLead":"Az énekesnő szorongással és stresszel küzd, a rajongóktól türelmet kér.","id":"20190424_Britney_Spears_minden_idei_koncertjet_lemondta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093ef08-1384-4187-9dcf-acba6ff9ba88","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Britney_Spears_minden_idei_koncertjet_lemondta","timestamp":"2019. április. 24. 08:44","title":"Britney Spears minden idei koncertjét lemondta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9aeef8-fb05-4c66-8ba0-1430df2add91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre telepített alkalmazást is el lehet majd távolítani.","shortLead":"Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre...","id":"20190423_candy_crush_saga_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9aeef8-fb05-4c66-8ba0-1430df2add91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98d815e-b4e2-4153-84ae-6dab9bca5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_candy_crush_saga_windows_10","timestamp":"2019. április. 23. 15:03","title":"Game over: a Microsoft is megunta a Candy Crush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","shortLead":"Bemutatta az amerikai autógyártó a legfrissebb önvezető rendszerét.","id":"20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55034994-f8ba-4aed-93dd-7173394c3c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd3bc02-d90d-4782-850a-ef4469f22ca8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_tesla_autopilot_full_self_diving_autos_video","timestamp":"2019. április. 23. 10:41","title":"Videó: Már nem is kéri a Tesla autója, hogy néha fogjuk a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A klímaváltozás növelte a szakadékot a gazdag és a szegény országok között. Ezt a tanulságot vonta le a klímaváltozás gazdasági következményeiből a kaliforniai Stanford egyetem két kutatója. ","shortLead":"A klímaváltozás növelte a szakadékot a gazdag és a szegény országok között. Ezt a tanulságot vonta le a klímaváltozás...","id":"20190423_Szamszerusitettek_a_klimavaltozas_gazdasagi_hatasait_Norvegia_jol_jart_Nigeria_rosszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca13b96-7594-42a1-bdd8-f100340a0d2d","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Szamszerusitettek_a_klimavaltozas_gazdasagi_hatasait_Norvegia_jol_jart_Nigeria_rosszul","timestamp":"2019. április. 23. 14:08","title":"Számszerűsítették a klímaváltozás gazdasági hatásait: Norvégia jól járt, Nigéria rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csúszik a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötése, már a tervezés is csúszik, a 2021-es EU-s ciklusra, mert a HÉV kikerült a főváros kezéből, így nem tudni, ki lesz a projektgazda. A Főmterv 2018-ban már kapott a tervekre 1,9 milliárd forintot.\r

\r

","shortLead":"Csúszik a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötése, már a tervezés is csúszik, a 2021-es EU-s ciklusra, mert a HÉV...","id":"20190424_Sokaig_csak_alom_marad_a_HEV_es_a_metro_osszekotese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68d9f1-3389-48c5-bf6b-8a5374105850","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Sokaig_csak_alom_marad_a_HEV_es_a_metro_osszekotese","timestamp":"2019. április. 24. 05:36","title":"Sokáig csak álom marad a HÉV és a metró összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]