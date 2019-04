Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

","shortLead":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

","id":"20190424_Lesz_meg_egy_zenekar_a_Szigetnagyszinpadon_de_a_nevere_meg_varni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e88fe8a-228d-4e6e-8f29-1d597f6b7dbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Lesz_meg_egy_zenekar_a_Szigetnagyszinpadon_de_a_nevere_meg_varni_kell","timestamp":"2019. április. 24. 14:26","title":"Lesz még egy zenekar a Sziget-nagyszínpadon, de a nevére még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13359-f158-4951-9f17-104c149ba0ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szergej Pogorelov 44 éves volt.","shortLead":"Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Szergej Pogorelov 44 éves volt.","id":"20190424_szergej_pogorelov_orosz_kezilabdazo_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e13359-f158-4951-9f17-104c149ba0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8a5fd-e1a6-470e-a9c1-62c7d00df815","keywords":null,"link":"/sport/20190424_szergej_pogorelov_orosz_kezilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. április. 24. 19:13","title":"Meghalt a legendás orosz kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","shortLead":"Pekingben jár a magyar kormányfő, tett pár érdekes kijelentést. ","id":"20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c5055c-545c-44e4-9705-fed8eacd4b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c8bdd-ac9a-4c1e-a69a-592019378466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_orban_viktor_kina_peking_li_ko_csiang_egy_ut_kezdemenyezes","timestamp":"2019. április. 25. 07:51","title":"Orbán szerint a kínai vállalatok jobbá teszik a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15df044-d6a4-4950-b577-78f2ac7cabac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt az átszellemült karaokét hallani kell, de az alábbi videó legalább azt bizonyítja, hogy Nicolas Cage is emberből van. ","shortLead":"Nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt az átszellemült karaokét hallani kell, de az alábbi videó legalább azt bizonyítja...","id":"20190424_Nicolas_Cage_kinos_karaokeja_a_nap_legrosszabb_videoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15df044-d6a4-4950-b577-78f2ac7cabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4da857-1b4a-420b-a0c1-119cd2023bc3","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nicolas_Cage_kinos_karaokeja_a_nap_legrosszabb_videoja","timestamp":"2019. április. 24. 10:29","title":"Nicolas Cage kínos karaokéja a nap legrosszabb videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestről Hajóson át Bajára, majd vissza a fővárostól délre eső Szigetcsépre - ezt az utat tette meg egy műtétről az idősek otthonába szállítandó beteg. A szállítást végző cég szerint már nekik is rossz címet mondtak.","shortLead":"Budapestről Hajóson át Bajára, majd vissza a fővárostól délre eső Szigetcsépre - ezt az utat tette meg egy műtétről...","id":"20190424_Tevedesbol_ket_nap_alatt_300_kilometert_autoztattak_a_beteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e4f4be8-689c-4a6d-8e4a-d8e033e0c107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a33fb33-bbde-424a-a29a-9362dd93f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Tevedesbol_ket_nap_alatt_300_kilometert_autoztattak_a_beteget","timestamp":"2019. április. 24. 20:54","title":"Két nap alatt 300 kilométert autóztatták egy tévedés miatt a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szeretné elejét venni annak, hogy a platformon keresztül terjedjenek az álhírek.","shortLead":"A YouTube szeretné elejét venni annak, hogy a platformon keresztül terjedjenek az álhírek.","id":"20190424_youtube_alhir_fake_news_cimke_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a02143-c13a-4173-a9c5-8ec3069ec0a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_youtube_alhir_fake_news_cimke_propaganda","timestamp":"2019. április. 24. 19:03","title":"Felcímkézi a videóit a YouTube, hogy felismerje, ha álhírt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gazdasági és védelmi megállapodások ügyében tárgyalhat Peter Pellegrini az amerikai elnökkel.\r

\r

","shortLead":"A gazdasági és védelmi megállapodások ügyében tárgyalhat Peter Pellegrini az amerikai elnökkel.\r

\r

","id":"20190424_A_szlovak_miniszterelnoknek_sikerul_talalkozik_Trumppal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b3ad59-915d-4d36-bc3f-e20d1d0e027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289bc0b5-d3c2-447e-a32a-1e2f6ec7d0cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_A_szlovak_miniszterelnoknek_sikerul_talalkozik_Trumppal","timestamp":"2019. április. 24. 13:31","title":"A szlovák miniszterelnöknek sikerült: találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]