Elárverezik a floridai kazuárt, amelyik megölte a saját gazdáját

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4019add7-3a8a-45e7-aed9-761dbafc1823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.","shortLead":"Oroszországban hivatalosan is bemutatkozott az Aurus Senat nyitható tetejű változata.","id":"20190424_putyin_orosz_hibrid_luxuslimuzinja_ledobta_a_tetejet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4019add7-3a8a-45e7-aed9-761dbafc1823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38192fa7-1798-484d-8922-e2330a623f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_putyin_orosz_hibrid_luxuslimuzinja_ledobta_a_tetejet__video","timestamp":"2019. április. 24. 11:21","title":"Putyin orosz hibrid luxuslimuzinja ledobta a tetejét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek eredményét Vargha Márta biológus ismertette a tudomany.hu-n. ","shortLead":"A magyarországi ivóvíz minősége megfelel az európai átlagnak – ez a legfontosabb üzenete annak a kutatásnak, amelynek...","id":"20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82abb57f-837f-4f6f-9558-ea1682a483b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_magyarorszagi_ivoviz_minosege_mta_tanulmany","timestamp":"2019. április. 25. 12:33","title":"Megnyugodhat, semmi gond a magyar ivóvízzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","shortLead":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","id":"20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b896de3-eefd-4cb2-ac71-b5dec769f3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","timestamp":"2019. április. 25. 10:58","title":"Így is lehet beszélni az EP-választásról: lírai kisfilmben buzdít a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","shortLead":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","id":"20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904a46e-b606-404f-b63e-ffc37cf7a23e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","timestamp":"2019. április. 25. 07:24","title":"Pont háromszáz éve jelent meg a világ egyik legismertebb könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","shortLead":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","id":"20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51588bb4-9bfd-4821-99e1-9638dbb2dd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","timestamp":"2019. április. 25. 06:38","title":"Válaszolni készül Phenjan az amerikai–dél-koreai \"kötekedésre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21add920-5cc3-4f5d-aaaf-af79eeda0a30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tenyerük és cipőtalpuk lenyomatát is őrzi majd a Chinese Theatre előtti tér.","shortLead":"A tenyerük és cipőtalpuk lenyomatát is őrzi majd a Chinese Theatre előtti tér.","id":"20190424_A_Bosszuallok_szineszei_is_orok_nyomot_hagytak_a_hollywoodi_cementben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21add920-5cc3-4f5d-aaaf-af79eeda0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36e22b0-2b5a-4a75-8ae6-a0bbc58b8eb2","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_A_Bosszuallok_szineszei_is_orok_nyomot_hagytak_a_hollywoodi_cementben","timestamp":"2019. április. 24. 10:44","title":"A Bosszúállók színészei is örök nyomot hagytak a hollywoodi cementben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően idegenben 3-0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő szerdai visszavágóján.","shortLead":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően...","id":"20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c242db-0cd3-4e7e-8917-925b98cf9b83","keywords":null,"link":"/sport/20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 24. 17:33","title":"A Honvéd és a Vidi vívja a kupadöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","shortLead":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","id":"20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731172d8-8de1-492e-9054-25c784117e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 25. 14:54","title":"Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]