A bíróság szerint a férfi túllépte az intézkedési körének határait, amikor kirángatta és többször megütötte a vásárlót; felfüggesztett börtönre ítélték. Jogerősen elítélték a biztonsági őrt, aki megverte az Index újságíróját

Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.

Milliós négyzetméterárat hoz a BMW Debrecenbe

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25-től élő GDPR-rendeletre épülnek. Ezen döntések között több olyan is található, melyben a hatóság az adatbiztonsági kötelezettségek megsértése okán szabott ki adatvédelmi bírságot. Az Adózóna összegyűjtötte, mire kell figyelni, hogy elkerüljék a büntetést.

Egy rossz címre kiküldött mail miatt is óriási bírság járhat

Pintér Sándor meghívására jön, Orbán Viktorral is találkozik. Május 2-án érkezik Budapestre Matteo Salvini

Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. 1200 lóerő talán már elég lesz a Corvette-be A digitális technológia életünk számos területén hatékonyabbá, gazdaságosabbá tesz bennünket, eközben mégsem kell lemondanunk az analóg világ legszebb dolgairól sem. Sőt, a kettő metszetében találunk csak igazi érdekességeket.

Jó az e-könyv, de mit rakunk a könyvespolcra 10 év múlva?

A szakszervezet másképp látja.

Miniszterelnökség: Nem gond, hogy ezrek hagyják el a közigazgatást

Az év első négy hónapjában a kormány már feleannyi pénzt kiosztott újmunkahely-támogatásra, mint 2018 egészében. Az első négy hónapban összesen 3079 új munkahely létrehozását támogatták, darabját átlagosan 14 millió forinttal.

A kormány nagyon felpörgette a munkahelyvásárlást