[{"available":true,"c_guid":"38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót jelent.","shortLead":"Felfedeztek egy kisbolygót a Naprendszerben, aminek épp olyan csóvája van, mint az üstökösöknek. Az pedig nem sok jót...","id":"20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38187c07-9555-446e-81b7-fb2e2d292913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b531ad1-429e-49a7-8c55-4c6e722505c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_Szetrobbano_vilagokat_fotozott_le_a_Hubble","timestamp":"2019. április. 27. 19:06","title":"Egy kisbolygó haláltusáját sikerült lefotózni a Hubble űrtávcsővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel a megoldással tennék \"olcsóbbá\" a megújítható energiaforrásokkal termelt áramot.","shortLead":"Ezzel a megoldással tennék \"olcsóbbá\" a megújítható energiaforrásokkal termelt áramot.","id":"20190428_nemetorszag_szen_dioxid_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22ff61d-1b44-4295-bece-fd2139d72d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_nemetorszag_szen_dioxid_ado","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Füstadó bevezetését fontolgatja Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5839a6c1-07ea-4fb7-bee8-358381c5d2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől.","shortLead":"Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől.","id":"20190428_unokazos_csalok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5839a6c1-07ea-4fb7-bee8-358381c5d2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d0e9a-fd09-4889-97e3-722cceb4fcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_unokazos_csalok_rendorseg","timestamp":"2019. április. 28. 09:53","title":"Megvan, mi az „unokázás\"? Megint lebukott egy páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","shortLead":"A 2013-ban elfogadott egyezményt az amerikai szenátus soha nem is ratifikálta. ","id":"20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87047e7e-d0b8-451e-b910-494494c5b104","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Trump_kilepteti_az_USAt_az_ENSZ_fegyverkereskedelmi_egyezmenyebol_is","timestamp":"2019. április. 26. 20:58","title":"Trump kilépteti az USA-t az ENSZ fegyverkereskedelmi egyezményéből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","id":"20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a6b5-aa2b-4731-a6bd-7410e742a2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","timestamp":"2019. április. 27. 13:06","title":"Itt történt a tragikus szentendrei baleset - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4547d37d-0078-464a-b0d4-9ee2c8c48997","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Muszlimoknak nézte a járdán állókat és ezért hajtott közéjük a csütörtöki kaliforniai tömegbaleset okozója – állítja a rendőrség.","shortLead":"Muszlimoknak nézte a járdán állókat és ezért hajtott közéjük a csütörtöki kaliforniai tömegbaleset okozója – állítja...","id":"20190427_Szandekosan_hajtott_az_emberek_koze_a_kaliforniai_tomegbaleset_okozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4547d37d-0078-464a-b0d4-9ee2c8c48997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955e46e-8647-438e-82ff-cbd2f83e5ef8","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Szandekosan_hajtott_az_emberek_koze_a_kaliforniai_tomegbaleset_okozoja","timestamp":"2019. április. 27. 09:04","title":"Szándékosan hajtott az emberek közé a kaliforniai tömegbaleset okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek méréseket osztrák és német kutatók, akik Európa klímájának történelméről akarnak így új információkat szerezni. ","shortLead":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek...","id":"20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da63624e-cd35-40c3-993d-ecf8daf0acd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","timestamp":"2019. április. 28. 10:03","title":"Atomcsapdába ejtettek izotópokat, hogy 1000 évre nézzenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el az utolsó lövések. ","shortLead":"Nemcsak bátorság, hanem időnként leleményesség is kellett a szökéshez az NDK határán, ahol 30 éve dördültek el...","id":"201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e10099-0de8-4a3e-a76c-609099ac3e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1c68e-acdf-4f02-940f-ee3eba6820c2","keywords":null,"link":"/vilag/201917__ndk_latvanyos_szokesek__holegballon__kotelpalya__hatartalan_elszantsag","timestamp":"2019. április. 27. 12:30","title":"Film lett egy kalandos berlini szökésből, de voltak még kalandosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]