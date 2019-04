Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fd35890-940d-41ef-bfe8-35f4ad335c10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Több mint egy hétig tartották blokád alatt Londont, a világ egyik legnagyobb, legerősebb és legbefolyásosabb városát környezetvédő csoportok. Fiatal diákok és öreg hippik fogtak össze, és olyan csoportok kötöttek szövetséget, amelyek eddig látni sem akarták egymást. A klímaváltozás elleni hadviselés új fejezete kezdődött el – kegyetlen harcmodor, szenvedélyes tüntetők, teljesen új taktikai elemek. Magyar résztvevőkkel beszéltünk az XR 11 napjáról.","shortLead":"Több mint egy hétig tartották blokád alatt Londont, a világ egyik legnagyobb, legerősebb és legbefolyásosabb városát...","id":"20190429_Uj_harcmodor_miatt_meg_London","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd35890-940d-41ef-bfe8-35f4ad335c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29adcdd-2f4b-4055-a543-d414cd68137c","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Uj_harcmodor_miatt_meg_London","timestamp":"2019. április. 29. 20:00","title":"Új harcmodor miatt bénult meg London","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál...","id":"20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ab5a-71c0-4411-bd22-c1347be53ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","timestamp":"2019. április. 30. 11:22","title":"A legfontosabb ponton veszti el közpénz jellegét a tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink csúcstelefonjaiban, sőt immár a középkategória felső szegmensében is egyre gyakoribb, hogy a kijelző alá kerül az ujjlenyomat-olvasó. Ehhez azonban OLED megjelenítőre van szükség, de már nem sokáig.","shortLead":"Napjaink csúcstelefonjaiban, sőt immár a középkategória felső szegmensében is egyre gyakoribb, hogy a kijelző alá kerül...","id":"20190430_fortsense_technologia_lcd_kijelzobe_epitett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3e0ad-457d-4a30-855e-d1e13d88f43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_fortsense_technologia_lcd_kijelzobe_epitett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. április. 30. 15:03","title":"Hasznos fejlesztés: az olcsóbb telefonokba is jöhet a kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","shortLead":"405 forint lesz egy liter benzin szerdától, a gázolajé 411-re emelkedik.","id":"20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294017b0-d0d5-445f-b044-b0dea2e552a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Dragulnak_az_uzemanyagok","timestamp":"2019. április. 29. 15:05","title":"Ismét 400 forint fölé emelik a benzin árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc0e86-01df-4b03-8d63-3efff45ce131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 11. kerületben mostantól a Bocskai úti iskola helyett Gazdagréten lehet majd sorban állni. ","shortLead":"A 11. kerületben mostantól a Bocskai úti iskola helyett Gazdagréten lehet majd sorban állni. ","id":"20190430_Athelyeztek_a_rettegett_atjelentkezos_szavazokort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc0e86-01df-4b03-8d63-3efff45ce131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb50366e-fc80-4bd6-a02c-77b8e5e50280","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Athelyeztek_a_rettegett_atjelentkezos_szavazokort","timestamp":"2019. április. 30. 16:52","title":"Áthelyezték a rettegett átjelentkezős szavazókört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe lépésétől 2019. április 28-ig – írta meg a bumm.sk.","shortLead":"2831 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról szóló törvény életbe...","id":"20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18fe874a-c909-49ec-8ee0-5c5d89987b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000d66c3-d66d-43ad-be76-1939cbd0bc40","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Velunk_akartak_kemenykedni_a_szlovakok_de_a_csehekkel_szurtak_ki_igazan","timestamp":"2019. április. 28. 22:41","title":"Velünk akartak keménykedni a szlovákok, de a csehekkel szúrtak ki igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6870c57a-e4e8-4f8a-8aff-8adb35a22248","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez már a harmadik a magyar fővárosban.","shortLead":"Ez már a harmadik a magyar fővárosban.","id":"20190429_Premium_BMWkkel_elindult_az_uj_automegoszto_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6870c57a-e4e8-4f8a-8aff-8adb35a22248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6c6b7-ee54-49d1-961d-4fa19740d064","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Premium_BMWkkel_elindult_az_uj_automegoszto_Budapesten","timestamp":"2019. április. 29. 12:47","title":"Prémium BMW-kkel elindult az új autómegosztó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]