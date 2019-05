Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3359f489-9ea4-4a5d-a5b0-07e955ef1bb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.","shortLead":"A márciusban indított Indiegogo-kampányban a célul kitűzött összeg alig 1 százaléka jött össze.","id":"20190430_energizer_indiegogo_energizer_p18k_pop_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3359f489-9ea4-4a5d-a5b0-07e955ef1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd6f47d-4588-4b63-a937-6d903094d9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_energizer_indiegogo_energizer_p18k_pop_okostelefon","timestamp":"2019. április. 30. 11:33","title":"Csúfos kudarc lett az Energizer 18 000 mAh-s akkumulátorral felszerelt okostelefonjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felek megállapodtak abban, hogy mikorra állítják helyre az olajszállítást. ","shortLead":"A felek megállapodtak abban, hogy mikorra állítják helyre az olajszállítást. ","id":"20190430_Majus_kozepen_mar_ujra_johet_az_olaj_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34c67a5-c6d2-4fd0-bfbd-ba2de1c2aa30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Majus_kozepen_mar_ujra_johet_az_olaj_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. április. 30. 19:37","title":"Május közepén már újra jöhet az olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df0328a-993b-47d7-839a-b3c5e36e0f7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, 2019-ben már nem kell külön fizetni azért, hogy gyorsan lehessen tölteni az új iPhone-okat.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, 2019-ben már nem kell külön fizetni azért, hogy gyorsan lehessen tölteni az új iPhone-okat.","id":"20190430_apple_iphone_xi_iphone_11_okostelefon_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2df0328a-993b-47d7-839a-b3c5e36e0f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf626c7c-0dad-43d4-b542-ea31f65e6707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_apple_iphone_xi_iphone_11_okostelefon_gyorstolto","timestamp":"2019. április. 30. 18:03","title":"A rajongók régi vágya teljesülhet az idei iPhone-ok érkezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író. Szerinte, ha ezeknek a mintáknak a mélyére ásunk, lehet, hogy el fogunk utasítani bizonyos szerepeket, de egyben csökken a belső feszültség is. Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet játszhat a fantasy. Interjú.","shortLead":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író...","id":"20190430_Moskat_Anita_Irha_es_bor_Horgonyhely_Babel_fiai_nemi_szerepek_identitaskereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727b3b9-9f88-4e10-946c-9d58b9314b71","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Moskat_Anita_Irha_es_bor_Horgonyhely_Babel_fiai_nemi_szerepek_identitaskereses","timestamp":"2019. április. 30. 14:50","title":"„A társadalom azon dolgozik, hogy egyformára szabjon minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaecf5f-e7b7-4667-b369-8abb2ef3ac7f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal van jó dolguk a Sony platformját használóknak, ha a játékfelhozatalt nézzük. A Days Gone nevű PlayStation-játék megint csak nem lett rossz, bár tény: szabadságot azért ne vegyen ki miatta. ","shortLead":"Sokadik alkalommal van jó dolguk a Sony platformját használóknak, ha a játékfelhozatalt nézzük. A Days Gone nevű...","id":"20190430_bend_studio_days_gone_playstation_4_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfaecf5f-e7b7-4667-b369-8abb2ef3ac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd689f-022e-4230-884a-6e4b2c97c201","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_bend_studio_days_gone_playstation_4_kritika_velemeny","timestamp":"2019. április. 30. 20:00","title":"Zombik, motorosok, világvége: itt az év egyik legjobban várt játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76c118-5054-48ee-b16b-00f5f34bbef3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sztojka Edina azt mondja, romának lenni nehezebb, mint 16 évesen gyereket vállalni. Az év hétköznapi roma hőse szerint kölcsönösség nélkül nincs megértés és közeledés.","shortLead":"Sztojka Edina azt mondja, romának lenni nehezebb, mint 16 évesen gyereket vállalni. Az év hétköznapi roma hőse szerint...","id":"20190430_Nem_latjak_a_diplomamat_csak_azt_hogy_roma_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df76c118-5054-48ee-b16b-00f5f34bbef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5ada65-d500-44f6-8c9c-8256fdbf34c8","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Nem_latjak_a_diplomamat_csak_azt_hogy_roma_vagyok","timestamp":"2019. április. 30. 14:33","title":"„Nem látják a diplomámat, csak azt, hogy roma vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","shortLead":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","id":"20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29aac75-d628-419c-8d22-8cb586639fcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","timestamp":"2019. április. 30. 13:30","title":"A telefonját töltötte, ezért áramtalanította a fénysorompót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]