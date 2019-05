Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület összesen 2 millió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt. A Fidesznek 2 ezret kell fizetnie, az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak viszont több mint 1,2 milliót.","shortLead":"A testület összesen 2 millió 205 ezer forint bírságot szabott ki a határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt...","id":"20190429_ep_ajanloiv_nemzeti_valasztasi_bizottsag_fidesz_kdnp_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c2dfea-785c-48c5-a6bc-1093af9ae525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bc618c-5531-4546-878b-c36b08f2ffeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_ep_ajanloiv_nemzeti_valasztasi_bizottsag_fidesz_kdnp_birsag","timestamp":"2019. április. 29. 18:03","title":"Bírságolt az NVB, a Fidesznek 2 ezer forintot kell fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","shortLead":"Utolsó pillanatban vétóztak a magyarok, de végül felolvasták az EU nevében írt nyilatkozatot. ","id":"20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=551696f3-23ac-4121-9905-0434a10d11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d10ada-3d25-43e8-a50d-68a020c988a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_A_magyar_veto_ellenere_olvastak_fel_az_EU_kozos_nyilatkozatat_Izraelrol_az_ENSZben","timestamp":"2019. május. 01. 12:58","title":"A magyar vétó ellenére olvasták fel az EU közös nyilatkozatát Izraelről az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","shortLead":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","id":"20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aed4ff-8ec6-4989-a4ad-f2516e35bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","timestamp":"2019. április. 30. 20:39","title":"Evett egy csokimousse-t, majd beszorult a raktárba az év betörője Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németország vs. Olaszország.","shortLead":"Németország vs. Olaszország.","id":"20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5912798-6e19-4738-a721-df7e29f9a7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df291593-c13d-4ac1-8765-64f162f70a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_nurburgring_porsche_gt_rs_lamoborghini_huracan_performante","timestamp":"2019. április. 29. 14:24","title":"Szép kis kergetőzést rendezett egy Porsche GT2 RS és egy Lamborghini Huracán a „Ringen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartanak a zavargások Caracasban, Venezuela fővárosában, ahol a Juan Guaidó ellenzéki politikus vezette erők megpróbálják átvenni a hatalmat Nicolás Maduró államfőtől. Közben kiderült, a „Szabadság hadműveletet” későbbre tervezték, ám azért kellett megindítani az akciót, mert a magát ügyvezető államfőnek nyilvánító Guaidó megtudta, le akarják őt tartóztatni. A venezuelai-kolumbiai határon egyre többen próbálnak meg kijutni Venezuelából.","shortLead":"Tartanak a zavargások Caracasban, Venezuela fővárosában, ahol a Juan Guaidó ellenzéki politikus vezette erők...","id":"20190430_Tart_Venezuelaban_a_Szabadsag_hadmuvelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb9b061-ff54-4a1e-bf93-50b784547146","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Tart_Venezuelaban_a_Szabadsag_hadmuvelet","timestamp":"2019. április. 30. 20:06","title":"\"Szabadság hadművelet\": durva jelenetekkel indult Guaidó felkelése Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket kampánycélokra. Felhívásukra, amelyet 18 párthoz juttattak el, egyetlen helyről érkezett visszajelzés.","shortLead":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket...","id":"20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55c8f48-12f8-459c-8d7b-1fad4a4128a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","timestamp":"2019. április. 29. 16:05","title":"Tizennyolcból egy: ennyire törődnek a pártok a gyerekjogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]