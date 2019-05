Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista propaganda terjesztését mondta ki.","shortLead":"A török haderő afrini offenzíváját bírálta 11 török orvos, a bíróság 20 hónap börtönt szabott ki rájuk, és terrorista...","id":"20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3bd8fbf-7d54-4094-ba61-615282e1bdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be271f0f-b332-4cd1-9848-113d1c5bee47","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_20_honap_bortont_kaptak_torok_orvosok_mert_biraltak_a_sziriai_offenzivat","timestamp":"2019. május. 03. 21:03","title":"20 hónap börtönt kaptak török orvosok, mert bírálták a szíriai offenzívát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD jelentésében, amely szerint a tavaly Magyarországra érkezett FDI csaknem megduplázódott.","shortLead":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD...","id":"20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9662a80-bfe5-4ccd-8403-45d45593e818","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","timestamp":"2019. május. 05. 10:23","title":"OECD: tavaly negyedével estek vissza a külföldi beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","shortLead":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","id":"20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7692b5-a194-4ad5-920f-9996b35c14dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","timestamp":"2019. május. 05. 10:53","title":"Mennyi ingyen sör jön ki a Budapest-Belgrád vasútvonal árából? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak frissítőként. A szervezők ezzel próbálták csökkenteni a világban egyre nagyobb számban előforduló műanyaghulladékokat. ","shortLead":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak...","id":"20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f835d-a6a1-4528-8545-306433b09179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","timestamp":"2019. május. 03. 20:03","title":"Ez a jövő? Ehető vízzel frissíthették magukat a londoni maraton futói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. A Diósgyőr megverte a Vidit, a Kisvárda a Debrecent. Az MTK sorozatban ötödször kapott ki, ezúttal a Mezőkövesdtől. A Paks és a Haladás döntetlent játszottak.","shortLead":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. A Diósgyőr megverte a Vidit, a Kisvárda a Debrecent...","id":"20190504_A_Felcsut_ket_golt_rugott_a_Honvednak_de_nyerni_nem_tudott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa54fd0-b72b-4236-b7ee-6765d91052a6","keywords":null,"link":"/sport/20190504_A_Felcsut_ket_golt_rugott_a_Honvednak_de_nyerni_nem_tudott","timestamp":"2019. május. 04. 20:03","title":"A Felcsút két gólt rúgott a Honvédnak, de nyerni nem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói tapasztalata, és persze önbizalma, akkor jelentkezhet az új ukrán elnök szóvivőjének.\r

\r

","shortLead":"Ha ön perfekt beszél ukránul, oroszul és angolul, képes 24 órát is dolgozni, ha kell, van közéleti vagy újságírói...","id":"20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff6ed73-63ef-40a1-91d1-d2118b67e96a","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Munkat_keres_Tudunk_egy_allast_az_ukran_elnoknel","timestamp":"2019. május. 03. 21:14","title":"Munkát keres? Tudunk egy állást az ukrán elnöknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]