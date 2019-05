Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út, ahol hússzal is rizikós menni.","shortLead":"Az út, ahol hússzal is rizikós menni.","id":"20190504_Mecsessel_es_viragokkal_tiltakoztak__a_katyuk_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eda4177-ad97-4595-9145-2562a8859e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Mecsessel_es_viragokkal_tiltakoztak__a_katyuk_ellen","timestamp":"2019. május. 04. 20:42","title":"Mécsessel és virágokkal tiltakoztak - a kátyúk ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és honvédelmi minisztériumi dolgozók utaztak, a gép Guantanamóból érkezett.","shortLead":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és...","id":"20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fbaad-7682-4f53-8263-64d80291dd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","timestamp":"2019. május. 04. 08:23","title":"Folyóba csúszott egy landoló repülő Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","shortLead":"A Balaton felé haladóknak kell torlódásra számítaniuk.","id":"20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb1f491-da13-4a34-bdfa-b75cb6b78040","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Dugo_az_M7esen_egy_kamionbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 13:37","title":"Dugó az M7-esen egy kamionbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten biztosan kikerülnek a forgatókönyvből.","shortLead":"Ketten biztosan kikerülnek a forgatókönyvből.","id":"20190504_Meg_tobb_fontos_szereplo_tavozik_a_Baratok_koztbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b914bb4-f0da-4d7a-ab22-0f8736f19b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Meg_tobb_fontos_szereplo_tavozik_a_Baratok_koztbol","timestamp":"2019. május. 04. 08:05","title":"Még több fontos szereplő távozik a Barátok köztből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolók verekedtek össze az FTC-Újpest meccs előtt, a rendőrség 40 embert előállított, csoportos garázdaság ügyében indult eljárás.","shortLead":"Szurkolók verekedtek össze az FTC-Újpest meccs előtt, a rendőrség 40 embert előállított, csoportos garázdaság ügyében...","id":"20190504_Tobb_tucat_szurkolot_allitottak_elo_a_FradiUjpest_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5ad63-fa8e-4b29-81da-cf287944a5db","keywords":null,"link":"/sport/20190504_Tobb_tucat_szurkolot_allitottak_elo_a_FradiUjpest_elott","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Több tucat szurkolót állítottak elő a Fradi-Újpest előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És elárulta, melyik fegyver jött be neki legjobban.","shortLead":"És elárulta, melyik fegyver jött be neki legjobban.","id":"20190503_Nemeth_Szilard_Rambokent_tuzelt_a_loteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52bfc25-099d-4622-931d-dedb1479e35f","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Nemeth_Szilard_Rambokent_tuzelt_a_loteren","timestamp":"2019. május. 03. 17:54","title":"Németh Szilárd Rambóként tüzelt a lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]