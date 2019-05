Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Rengeteg pénzt költ el az Apple havonta a konkurensének mondható Amazon felhőszolgáltatására. A cél, hogy elégedettek legyenek a felhasználók. Ezért fizet 8 500 000 000 forintnyit havonta az Apple az Amazonnak
Polippal akart játszani egy lány, de sírás lett a vége (videó)
Több mint 25 milliárd forintot költött el a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a teherautók tengelysúlymérő hálózatára, de eddig csak a tesztelése jóval többe került, mint amit a rendszer visszahozott.
Egyelőre nem sokat hoz a 25 milliárdért kiépített tengelysúlymérő-rendszer
Az öldöklés istenében 25. alkalommal lép színpadra Péterfy Bori az Átriumban.
Péterfy Bori: „Az emberi természet iszonyatosan erős oldala az agresszió"
Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.
Ribéry és Robben is távozik a Bayern Münchentől
Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen felvétel készült.
Kíváncsi, mit látnak a pilóták, amikor Ferihegyen landolnak? Ez persze leginkább matematika.
Jégkorong-vb: nem esik ki a magyar válogatott
Franciaországban tilos lesz a járdákon villanyrollerezni szeptembertől.
Nálunk most indult, a franciák most tiltják be az e-rollerezést a járdán