[{"available":true,"c_guid":"6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","shortLead":"Az Oscar-jelölt színész az Instagramon mutatta be a listát.","id":"20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fcde96d-ce38-4c37-94df-65156368b5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b222ecb6-64f2-46f1-9f15-08134e5167e0","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Egy_magyar_alapitvanyt_is_tamogat_Thimothee_Chalamet","timestamp":"2019. május. 05. 16:46","title":"Egy magyar alapítványt is támogat Timothée Chalamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelentek a hópelyhek a Kendig-csúcson, 0 fokig hűlt a levegő a 726 méter magas hegyen. De a hajagi kamerán is látszódnak a hópelyhek – írta az Időkép.","shortLead":"Megjelentek a hópelyhek a Kendig-csúcson, 0 fokig hűlt a levegő a 726 méter magas hegyen. De a hajagi kamerán is...","id":"20190505_Havazik_a_Kendigcsucson_es_a_Bakonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc651643-0e81-47f8-ad56-0526ba20af4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d28dad-ae5b-4a92-b5da-48d2f831a49a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Havazik_a_Kendigcsucson_es_a_Bakonyban","timestamp":"2019. május. 05. 14:12","title":"Havazik a Kendig-csúcson és a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7986e7d1-1c0f-4194-9c2a-afdd27472408","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Vajon mi dolga lehet egy sikeres médiavállalkozónak vagy egy bankvezérnek egy hírhedt olajos bűnözővel? A kérdés első felének megválaszolásán újult erővel dolgoznak a rendőrök lassan egy éve. A kérdés másik felét azonban valamiért nemigen boncolgatták a nyomozók.","shortLead":"Vajon mi dolga lehet egy sikeres médiavállalkozónak vagy egy bankvezérnek egy hírhedt olajos bűnözővel? A kérdés első...","id":"20190506_gyarfas_tamas_portik_tamas_princz_gabor_fenyo_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7986e7d1-1c0f-4194-9c2a-afdd27472408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc83f2-d316-4461-a7e0-14d0a8bc6a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_gyarfas_tamas_portik_tamas_princz_gabor_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2019. május. 06. 11:20","title":"Portik a Postabank-vezérhez fűződő viszonyával dicsekedett, de a nyomozók hanyagolták ezt a szálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri nagyszínpad mellett. Kétévnyi felújítás után visszakapják az Újszegedi Szabadtéri Színpadot az Erzsébet ligetben. Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával, és mint a Don Juan társrendezőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri...","id":"20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffdba7b-96d5-4d0b-8f9d-dd9362cfb71e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","timestamp":"2019. május. 06. 11:30","title":"„Mint egy nagy színházi birodalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ff8128-5716-4b9a-849f-8c690fe6f1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjöttek az első információk a magyarérettségi érvelős és gyakorlati szövegalkotós részéről is.","shortLead":"Megjöttek az első információk a magyarérettségi érvelős és gyakorlati szövegalkotós részéről is.","id":"20190506_Filmekrol_es_regeszetrol_is_irhatnak_az_erettsegizok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ff8128-5716-4b9a-849f-8c690fe6f1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fb7dc8-8c8e-4e62-97cc-ae819fbfc6fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Filmekrol_es_regeszetrol_is_irhatnak_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 06. 09:27","title":"Filmekről és régészetről is írhatnak az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sieti el az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz pártbeli tagságának vizsgálatát. Május 26-áig aligha történik már bármi is, így viszont a választók pont a lényeggel nem lesznek tisztában a szavazófülkében: hogy egy európai szellemiségű vagy egy szélsőséges pártcsalád leendő tagjára szavaznak-e. \r

","shortLead":"Nem sieti el az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz pártbeli tagságának vizsgálatát. Május 26-áig aligha történik már bármi...","id":"20190506_Nem_tiszta_hol_landol_Fideszre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0046e54c-e7e3-46b1-825f-80ce970d842f","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_tiszta_hol_landol_Fideszre","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Nem tiszta, hol landolnak a Fideszre adott szavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]