[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

\r

","shortLead":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

\r

","id":"20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559eae4-bf83-4046-9236-940dd7918447","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","timestamp":"2019. május. 06. 13:36","title":"Meztelenül rohant ki a dunaszerdahelyi kórházból az utcára egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a legújabb tanulmányukban arra jutottak: azért az érzésért isszuk inkább az italokat, amelyet okoznak, mint az ízük miatt.","shortLead":"Amerikai kutatók a legújabb tanulmányukban arra jutottak: azért az érzésért isszuk inkább az italokat, amelyet okoznak...","id":"20190507_Miert_szeretjuk_jobban_a_keseru_sort_es_kavet_mint_az_edes_italokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a24e6b-c2f7-4bdf-9aae-af7f35e3ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_Miert_szeretjuk_jobban_a_keseru_sort_es_kavet_mint_az_edes_italokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:18","title":"Miért szeretjük jobban a keserű sört és kávét, mint az édes italokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és a tüdő légútjait készítették el.","shortLead":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és...","id":"20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1e2788-f355-4681-9952-b6367d17d960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","timestamp":"2019. május. 06. 17:03","title":"Orvostudományi áttörés: véredényeket és légutakat nyomtattak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét, a Bladeset. ","shortLead":"A zárt béta után a szélesebb közönség számára is megnyílt a lehetőség, hogy tesztelje a The Elder Scrolls új részét...","id":"20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0876a-1766-4dae-aaa4-86cfd113a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca95c2d-7418-4367-983d-ae88ebf12ced","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_the_elder_scrolls_blades_mobiljatek_android_ios_korai_hozzaferes","timestamp":"2019. május. 06. 10:33","title":"Megjött a Fallout készítőinek új játéka, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston Churchill egykori szobája mellé. A tárgy műalkotás ugyan, de lehet majd használni. ","shortLead":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston...","id":"20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b60127-b1b0-4ac7-aba8-53ddecf3cf46","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","timestamp":"2019. május. 06. 12:26","title":"Az arisztokrácia diszkrét bája: arany-WC-n székelhetnek Winston Churchill egykori kastélyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Béremelést kapnak a földi kiszolgálók.","shortLead":"Béremelést kapnak a földi kiszolgálók.","id":"20190506_Eldolt_nem_lesz_sztrajk_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077a5f32-5892-4d22-87a9-8ba9f84a2431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39a9ca9-6885-4a08-9fd0-ef5bab38fcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Eldolt_nem_lesz_sztrajk_Ferihegyen","timestamp":"2019. május. 06. 12:03","title":"Eldőlt, nem lesz sztrájk Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Családi kedvezmények nélkül 230 000 Ft, míg kedvezményekkel 237 300 Ft a nettó átlagkereset most Magyarországon, míg az átlagos nyugdíj 134 900 Ft volt az év elején. Megnéztük, ezek hitelfelvétel esetén milyen havi törlesztőre elegendőek.","shortLead":"Családi kedvezmények nélkül 230 000 Ft, míg kedvezményekkel 237 300 Ft a nettó átlagkereset most Magyarországon, míg...","id":"20190507_Mielott_lyukra_fitna_a_banknal_Mekkora_havi_torlesztot_bir_el_egy_atlagfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22562e21-6420-49f2-a1c8-c566d66bc2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mielott_lyukra_fitna_a_banknal_Mekkora_havi_torlesztot_bir_el_egy_atlagfizetes","timestamp":"2019. május. 07. 06:50","title":"Mielőtt lyukra futna a banknál: Mekkora havi törlesztőt bír el egy átlagfizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sieti el az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz pártbeli tagságának vizsgálatát. Május 26-áig aligha történik már bármi is, így viszont a választók pont a lényeggel nem lesznek tisztában a szavazófülkében: hogy egy európai szellemiségű vagy egy szélsőséges pártcsalád leendő tagjára szavaznak-e. \r

","shortLead":"Nem sieti el az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz pártbeli tagságának vizsgálatát. Május 26-áig aligha történik már bármi...","id":"20190506_Nem_tiszta_hol_landol_Fideszre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0046e54c-e7e3-46b1-825f-80ce970d842f","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_tiszta_hol_landol_Fideszre","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Nem tiszta, hol landolnak a Fideszre adott szavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]